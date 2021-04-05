Hizmeti vatandaşın ayağına götürdüler
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Hizmeti vatandaşın ayağına götürdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Hizmeti vatandaşın ayağına götürdüler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çipli kimlik kartı alabilmek için Nüfus Müdürlüğüne gidemeyen 75 yaş ve üzeri ile hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların başvuruları adreste nüfus hizmeti 'Gezici Kayıt Terminali' uygulamasıyla evlerinde alınıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çipli kimlik kartı alabilmek için Nüfus Müdürlüğüne gidemeyen 75 yaş ve üzeri ile hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların başvuruları adreste nüfus hizmeti 'Gezici Kayıt Terminali' uygulamasıyla evlerinde alınıyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan 'Gezici Kayıt Terminali' uygulamasıyla Bozüyük İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli, Cihangazi Köyüne giderek hizmeti vatandaşın ayağına götürdüler. Sağlık sorunları ve yaşlı oldukları için İlçe Nüfus Müdürlüğüne gidemeyen köy sakinlerinin, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri köyde gerçekleştirildi. Başvurusu alınan yeni kimlik kartlarının basımının ardından köy sakinlerine gönderileceği belirtildi.

Köy Muhtarı Hayati Huylu, verilen hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti. Muhtar Huylu, "Bugün ilk defa köyümüzde uygulanan mobil kimlik yenileme çalışması 75 yaş üstü vatandaşlarımızın kimlik yenileme çalışmalarına bizzat katılan Nüfus Müdürümüz Mehmet Uysal ve personeline teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda tekrar mobil hizmet verilecektir. Kimliğini yeniletmek isteyen 75 yaş üstü vatandaşlarımız köy muhtarımıza bilgi verebilirler" dedi. - BİLECİK

Hizmeti vatandaşın ayağına götürdüler
Hizmeti vatandaşın ayağına götürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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