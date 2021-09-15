Hizmet rekortmeni Osmangazi yeni rekorlar kıracak

Hayata geçirdiği projelerle Türkiye'ye "Belediyecilikte Osmangazi Modeli" kavramını kazandıran Osmangazi Belediyesi'nin Kapalı Atletizm Salonu yeni rekorlar kırmak için hazır.

Örnek gösterilen sosyal belediyecilik çalışmalarından kentsel dönüşüm ve gelişim bölgelerine, yeşil sosyal donatı alanları ve spor tesislerinden kapalı pazar alanlarına, meydanlardan turizm markası olan müzelere kadar 11 yılda farkını ortaya koyan çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Atletizm Salonu'nun özellikleri ile açılmadan adından söz ettirmeye başladı. 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en önemli atletizm salonu olma özelliği taşıyan dev hizmeti Türk sporuna kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, atletizmin kalbinin atacağı salonda yeni rekorların kırılacağını söyledi.

Yer tahsisinden inşaatına kadar tamamen Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan tesis; 16 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. 8 kulvarlı ve 1000 kişilik seyirci kapasiteli salonda sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, 6 koşu pisti ve 4 ısınma alanları yer alıyor. Hiçbir ayrıntıyı atlamadan inşa edildiği gözlenen yapının estetik mimariden de taviz vermemesi ayrı bir takdir topladı. Osmangazi'den Türk sporuna ve Türk sporcusuna destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Mustafa Dündar "Gençlerimizin hedefi uluslararası arenada Türk bayrağını göklere çekip, İstiklal Marşını okutmak olmalı. Biz gençlerimize canı gönülden inanıyoruz" dedi.

Sporun, dinamizmin simgesi Osmangazi Atletizm Salonu, hizmete açılmasıyla birlikte Türk sporuna birbirinden başarılı atletlerin kazandırılması için gün sayıyor. Osmangazi Atletizm Salonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak da, "Bu projenin başlaması ve tamamlanması için Osmangazi Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı çok büyük gayret sarf etti. Bu modern salonun önümüzdeki günlerde sporcularımız ile buluşmasını hedefliyoruz. Atletizmle ilgilenen tüm gençlerimizi bu salona bekliyoruz. Kentimiz ve ülkemiz çok önemli bir tesis kazandı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Türk sporu ve sporcusu adına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA