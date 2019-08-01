Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw vizyona giriyor

Amerika'nın Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin sadık bir ajanı olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı olan ve kanunları hiçe sayan serseri Shaw (Statham), 2015 yılındaki Hızlı ve Öfkeli 7'deki ilk karşılaşmalarından beri şiddetli kavgalar ve ağız dalaşlarıyla birbirlerini yenmeye çalışmışlardır.

Ama siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton (Idris Elba) insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek kötü bir biyolojik tehdidin kontrolünü ele geçirdiğinde; aynı zamanda Shaw'un kız kardeşi olan korkusuz bir hain MI6 ajanıyla (The Crown'dan Vanessa Kirby) birlik olduğunda bu iki ezeli düşmanın kendilerinden daha kötü olabilecek tek adamı yenmek için birlikte çalışmaları gerekecektir.

Hobbs ve Shaw, Los Angeles'tan Londra'ya, Çernobil'in zehirli çöplüğünden Samoa'nın verimli güzelliğine kadar evrenin dört bir yanına aksiyon taşırken Hızlı ve Öfkeli evreninde yepyeni bir kapıyı açıyor.

Yönetmenliğini David Leitch'in (Deadpool 2) yaptığı, senaryosunu Hızlı ve Öfkeli hikayesinin mimari Chris Morgan olan ve Morgan ile Drew Pearce'ın (Mission: Impossible-Rogue Nation, Iron Man 3) yazdığı filmin yapımcıları Johnson, Statham, Morgan ve Hiram Garcia. İdari Yapımcılar; Dany Garcia, Kelly McCormick, Ethan Smith, Ainsley Davies ve Steven Chasman.

Kaynak: Bültenler