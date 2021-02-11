Hızır orucu saat kaçta açılır? 2021 Hızır orucu ne zaman saat, kaçta açılıyor?

Hızır Orucu, Alevi inancına göre her yıl şubat ayında tutulan ve 3 gün süren orucun adıdır. Oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir. Peki, Hızır orucu saat kaçta açılıyor? 2021 Hızır orucu kaçta açılıyor? Hızır orucu ne zaman tutulacak? 2021 Hızır orucu ne zaman? Hızır orucu nasıl tutulur?

Hızır orucu ile birlikte üç gün sürecek oruç tutulacak. Hızır Peygambere adanmış olan Hızır orucu, Alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutulmaktadır. Peki, Hızır orucu ne zaman tutulacak? 2021 Hızır orucu ne zaman? Hızır orucu nasıl tutulur?

HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Rumi takvime göre 31 Ocak ile 02 Şubat arasına denk gelen Hızır Orucu, miladi takvime çevrildiğinde 13-15 Şubat günlerine gelmektedir. Bu nedenle Hızır Orucu 09 – 11 Şubat 2021 tarihleri aralığında 3 gün tutulacaktır.

HIZIR ORUCU SAAT KAÇTA AÇILIR?

Hızır orucuna akşamdan niyet edilir ve sahura kalkmadan ertesi günün akşam vaktine kadar, oruç tutulur. Gece 00.00'dan sonra gün döner ve yeni gün oruç günü olur. Bundan sebep 24 saatlik gün bitince, oruç başlar ve güneş batınca da biter.

Hızır orucu üç gün olarak tutulur.

Salı 09.01.2016 günü Hızır orucunun, birinci günüdür ve Perşembe 11.02.2016 günü Hızır cemi ile Hızır erkanı(Orucu), tamamlanmış olur.

Oruç açma saatleri;

Almanya; Saat 17:30 dan itibaren ve Türkiye de ise; Saat 18:15 den itibaren.

İsteyenler, daha geç saatte de açabilirler.

Hızır orucuna akşamdan niyet edilir ve sahura kalkmadan ertesi günün akşam vaktine kadar, oruç tutulur.

Oruca niyet duası

Bismişah Allah Allah!

Hakk Muhammed Ali hakkı için;

Halimize haldaş, yolumuza yoldaş,

Yetiş carımıza diye çağırdığımız Bozatlı Hızır aşkına;

Oruç tutmaya niyet ettim,

Sen kabul eyle ya Canab-ı Hakk.

Gerçeğe Huu.. Mümine ya Ali.

Oruç açma duası

Bismişah Allah Allah!

Ya Canab-ı Hakk, Bozatlı Hızır aşkına tuttuğum orucu,

Dergahı izzetinle kabul eyle.

Gerçeğe Huu.. Mümine ya Ali.

Tutulan oruçlar, lokmalar ve niyetler kabul ve makbul ola. Bozaatlı Hızır yar ve yardımcımız olsun.

Hızır orucu saat kaçta açılıyor? 2021 Hızır orucu kaçta açılıyor?

2020 HIZIR ORUCU SAATİ

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Hızır Orucu içerisinde illere veya bölgelere farklılıklar gözükebilir. Ancak geleneksel şekilde Hızır Orucu şu şekilde tutulur;

Hızır orucu, 3 gün tutulur. Oruç tutan akşamdan niyet eder ve sahur etmeden ertesi gün akşam vakti gelene kadar oruç tutar.

Hızır orucunun 3. gününde buğday taneleri ocak üzerinde kavrulur ve geleneğe göre taş değirmende öğütülmesi sağlanır. El değirmeni ile öğütülen buğday unu irmik büyüklüğündedir.

Unu öğüttükten sonra bir araya toplanır ve tepsiye veya temiz bez parçası üzerine dökülür. Bir gece boyunca bekletilir. Evde bulunan genç kız ya da erkekler niyet edip uyuduktan sonra sabah kalkar ve bez üzerine bakar. Eğer unun üzerine izler varsa Hızır'ın uğradığına inanırlar ve dua ederler.

Hazırlanan un ise akşam yemeğinde içine tereyağı katılarak helva yapılır gibi hazırlanır ve yenilir. Kalan kısmı ise komşulara dağıtılır. Maddi durumu iyi olan aileler daha sonra Pirini çağırıp kurbanını keser. Ekonomik durumu elverişli olmayanlar ise Cem yapar.

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl 13 Şubat'ta başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.