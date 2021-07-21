Hizan Kaymakamı Yelek'ten bayram ziyaretleri
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Hizan Kaymakamı Yelek'ten bayram ziyaretleri

Hizan Kaymakamı Yelek'ten bayram ziyaretleri
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve uygulama noktalarındaki güvenlik görevlilerini ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve uygulama noktalarındaki güvenlik görevlilerini ziyaret etti.

İlçenin Yenikent Mahallesi'nde şehit güvenlik korucusu Abdülhamit Özcan'ın oğlu Cevdet Özcan'ı evinde ziyaret eden Yelek, ailenin bayramını kutlayarak talep ve sorunlarını dinledi.

Bayramların, milletin manevi değerlerinin ve tarihin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı müstesna zamanlar olduğunu kaydeden Yelek, milletin huzur ve güven içinde yaşaması için büyük fedakarlıklarda bulunan şehit ailelerini ve gazileri her zaman hatırlamanın, acılarını paylaşmanın, hasta, engelli ve muhtaçlara yardım etmenin herkesin görevi olduğunu belirtti.

Daha sonra Gayda Üçyol mevkisindeki uygulama noktasını ziyaret eden Yelek, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Yelek, "Salgın döneminde yoğun mesailerine rağmen özveriyle görev yapan, gecesiyle gündüzüyle bizler için her türlü sorumluluğu alan fedakar güvenlik güçlerimizle bayramlaştık. Rabbim her daim güçlü ve hazır kılsın. Huzur ve güvenliğimiz için nöbette olan tüm güvenlik güçlerimizin bayramını kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

Yelek'e, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, Emniyet Amiri Vekili Yasin Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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