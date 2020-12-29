Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek tekstil fabrikasını ziyaret etti
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Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek tekstil fabrikasını ziyaret etti

29.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:57
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek tekstil fabrikasını ziyaret etti

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede istihdamı artırmak amacıyla iş insanı Mehmet Aydın'ın kurduğu tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede istihdamı artırmak amacıyla iş insanı Mehmet Aydın'ın kurduğu tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikada incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yelek, bu tür iş yerleri sayesinde ilçede istihdamın sağlandığını, işsiz sayısının düştüğünü söyledi.

Hizan'ın genç nüfus bakımından yüksek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Yelek, "İlçemizde işsizlik oranlarını düşürmek için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada elimizden geleni yapacağız. Bu bağlamda bu iş yerimiz ve benzeri istihdam sağlayan iş yerlerin kapasitelerini artırabilmeleri amacıyla kaymakamlık olarak elimizden gelen desteği sunacağız." diye konuştu.

Fabrikada 220 kişinin istihdam edildiğini kaydeden iş insanı Aydın, ziyaretinden dolayı Yelek'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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