Hizan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 'İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' programı düzenlendi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu tarafından Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, Hizan Jandarma Karakol Komutanı Salih Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Şiirlerin okunduğu program daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - BİTLİS