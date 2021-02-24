Hitman 3'ün ilk büyük yaması 3.11 yayınlandı!

Hitman 3'ün ilk büyük yaması 3.11 ile, konum değişiklikleri, oyun arayüzü iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri, çift Deluxe Escalation sözleşmesi ve yeni kostümleri yapılan güncellemeyle yayınlandı.

Hitman 3 oyunun yayıncılığı ve geliştirciliği IO Interactive tarafından yapılıyor. Oyun 11 Haziran 2020'de PlayStation 5 tanıtım etkinliğinde açıklandı.Hitman3'e, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows, Stadia platformlarından ulaşılabilir.

HİTMAN 3 3.11 YAMA NOTLARI

TAKTİK BALIKÇI YAKA

Bu görünümü elde etmek için ICA Tesisi'ndeki son testi başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekmektedir. Görev kilidini açtıktan sonra envanterinize eklenecek ve kıyafet bölümünden erişilebilecek.

DELUXE PAKET SAHİPLERİNE SUNULAN DELUXE YÜKSELTMELERİ

Proloff Benzetmesi

Beyaz Gölge Olun ve Karpat Dağları'ndaki bu zorlu Tırmanışı tamamlamak için Beyaz Özel Sieger 300 ve Beyaz Katana'yı kullanın. Tüm aşamaları tamamlayın ve tüm eşyalar envanterinizde olsun.

The Gauchito Antiquity

The Guru'nun size Mendoza'daki emetik ilacının tadına baktıracak, bunun için hazırlanın. Emrinizde Emetik El Bombası ve Emetik Kalem Şırıngası ile envanteriniz için üç öğenin kilidini açmak için tüm aşamalarda çalışmanız gerekecek.

ALTINCI VE SON DELUXE ESCALATİON SÖZLEŞİMESİ MART AYINDA GELECEK!

Gösterge paneli değiştirildi. Artık ajan 47 tırmanma ve atlama gibi hareketlerini doğru bir şekilde gerçekleştirebilecek. IO Interactive, yapılan değişikliğin ardından bazı farklılıklar görülebileceği konusunda uyardı.

Görevlerde ise Silent Assasin reytingi için ateş eden oyuncular durumun biraz daha yönetilebilir hala geldiğini görecekler. Mini haritanın yanındaki bir simge artık mevcut görevde puan elde edip edememenin münkün olup olmadığını gösterecek. Ek olarak Silent Assassin başarısızlık göstergesi ekledi, bu sayede renk körü oyuncular kolay bir şekilde tespit edilebilecek.

IO Interactive, oyunun forum istesinde en çok konuşulan sorunları düzelterek oyunu güzelleştirileceğini de dile getirdi.