Hitman 3 Epic Games Store'da yer alacak | IO Interactive CEO'su Hakan Abrak Hitman III hakkında açıklamalarda bulundu | Hitman 3 tanıtım IO Interactive, Hitman III'ün ilk aşamada Epic Games Store'a özel olarak yayınlanacağını ve Steam'de yer almayacağını açıkladı. Hitman 3 çıkış tarihi, Hitman 3 sistem gereksinimleri, Hitman 3 konusu, Hitman 3 platformları haberimizin detaylarında.

İlk olarak 2007 yılında piyasaya sürülen Hitman, IO Interactive tarafından geliştirilmektedir. Yayıncıları ile yollarını ayıran ekip, oyunu yayınlamak için Epic Games ile ortaklık anlaşması yapmayı tercih etti. Epic Games Store'a özel olan Hitman 3 hakkında bilgileri IO Interactive CEO'su Hakan Abrak aktardı.

IO INTERACTIVE CEO'SU HAKAN ABRAK HITMAN III HAKKINDA BİLGİ VERDİ

IO Interactive CEO'su Hakan Abrak, "Hitman 3, bağımsız bir stüdyo olarak son derece iddialı hedeflerimize ulaşmada IO Interactive için büyük bir adımdır. Ayrıca, Epic ile olan bu ortaklık bize oyunu tam olarak oluşturma özgürlüğü verdi. Hayranlarımız ve topluluğumuz için tavizsiz bir oyun sunacağız. World of Assassination yolculuğunda bizi destekleyen hayranlarımız için, Epic Games Store'daki Hitman 3'e mevcut ilerlemelerinden ustalık ve konum aktarımına kadar bilgilere sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz."

HITMAN 3 KONUSU

Hitman 3, World of Assassination üçlemesinin gelecek son oyunudur. Dünyanın dört bir yanından oyuncuları kendisine çeken oyunda Ajan 47, kariyerinin en önemli sözleşmeleri için geri döner.

IO Interactive, Hitman ile ilgili yeni bilgiler vermeye devam etti. Önceki oyunda bulunan ve bir nevi çoklu oyunculu mod olan Hayalet Modu ve Keskin Nişancı modunun çoklu oyunculu kısmı yeni oyunda bulunmayacak.

Oyun motoru olarak Glacier Engine kullanılmaktadır.

HITMAN 3 PLATFORMLARI

Hitman serisinin gelecek bölümü PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X ve Xbox One'da yayınlanacak. Ocak 2021'de ulaşılması bekleniyor.

İlk aşamada Epic Games Store'a özel olacak olan Hitman 3'ten önce IO Interactive 2016yapımı Hitman'i oynamak isterseniz oyun Epic Games mağazalarında ücretsiz olacak. 27 Ağustos'tan 3 Eylül'e kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.