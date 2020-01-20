Hisse senedi piyasaları yükselişini sürdürdü

20.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:40

BIST100…Gün içi işlemlerde karışık bir görünüm sergileyen endeks haftayı kazançla kapatmayı başardı. BIST100 endeksi Cuma günü %0.39 değer kazanarak haftayı 121,475 puandan tamamladı. Libya'da kalıcı bir ateşkes sağlamak amacıyla Berlin'de gerçekleştirilen ve liderlerin katıldığı konferansta çatışmalara son verilmesi çağrısı yapıldı. Müzakereler sonucunda ateşkesi ihlal edenlere yaptırım uygulanacağı sonucu çıktı. Bu hafta TL varlıklar açısından kritik bir veri açıklanmayacakken, Libya eksenindeki gelişmeler ve ABD-Türkiye ilişkileri gündemde kalmaya devam edecek. Siyaset ve iş dünyasının liderleri bu hafta Davos'ta gerçekleştirilecek Dünya Ekonomi Forumunda buluşacak.

USDTRY…Merkez Bankası Toplantısı Sonrasında TL Varlıklar Kazançlarını Geri Verdi… Merkez Bankasının piyasa medyan beklentisine paralel 75 baz puan indirimiyle birlikte TL varlıklar haftanın son işlem gününde karışık bir görünüm sergiledi. Faiz kararına ilk tepki olarak 5.83 seviyelerine kadar gerileyen Dolar TL kuru 5.87 seviyelerine yükseldi. Fitch Türkiye'ye yönelik olarak yüksek enflasyon ve reel faizlerdeki sert düşüşün kredi notu üzerinde baskı yarattığı değerlendirmesinde bulundu. Dolar TL kuru yeni haftanın ilk işlem saatlerinde 5.89 seviyelerinden işlem görüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün basının katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

EURTRY…Euro TL Kuru Karışık Bir Görünüm Sergiledi…TL varlıklar yön arayışına devam ediyor. Merkez Bankasının 75 baz puanlık faiz indirimi sonrasında ilk aşamada değer kazanarak reaksiyon gösteren TL, haftanın son işlem gününde kazançlarının bir kısmını geri vererek 6.54 seviyelerine yükseldi. Jeopolitik riskler ve ABD-Türkiye ilişkileri eksenindeki gelişmeler gündemde kalmaya devam ediyor.

EURUSD…Cuma Günkü Düşüşün Ardından Sakin Seyrediyor… ABD ve Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrasında parite dolar lehine güçlenmeye devam ederken, güçlü gelen perakende ve istihdam verileri sonrasında 1.11 seviyelerinin altına sarktı. Euro bölgesi enflasyon oranı beklentilere paralel bir şekilde %1.3 geldi. Avrupa Merkez Bankası gevşek para politikası ve tarihi düşük seviyelerdeki faizlere rağmen enflasyonu hedeflenen seviyelere çıkarmakta zorlanıyor. Haftanın ilk işlem gününde ekonomik ajandada önemli bir veri akışı bulunmuyor.

XAUUSD… 1460 $ Seviyelerinde…ABD ve Çin arasında birinci faz anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte taraflar arasındaki kur politikalarına yönelik problem şimdilik çözülmüş gözüküyor. Tarım, fikri mülkiyet ve teknoloji transferi konuları ise tam anlamıyla çözüme kavuşmuş değil. Çin bu konular hakkında tek taraflı sorumluluk üstlense de piyasalar özellikle tarım ve fikri mülkiyet konusunun çözüme kavuşacağına şüpheyle yaklaşıyor. Kasım ayı Başkanlık seçimleri içerisinde birçok belirsizliği barındırırken, 2020 yılında ABD'nin göstereceği büyüme performansına olumsuz bakanların sayısı artıyor. ABD başkanı Donald Trump'ın FED üyeliği için iki güvercin aday göstereceğine dair haberler faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor. Hisse senedi piyasasının ralli yaptığı küresel piyasalarda altın risk iştahındaki azalmaya bağlı olarak zayıf bir görünüm sergiliyor.

GLDGR…Altının Ons Fiyatındaki Yükselişten Destek Buldu…Ons altındaki yükseliş ve Dolar TL kurunun yatay seyri altının gram fiyatını 295 TL seviyesine taşıdı.

BRENT...Irak'taki Protestolar Yoğunlaşıyor… Irak'taki protestolar ve Libya'daki çatışma ortamı petrol üretiminin sekteye uğrayacağı endişelerini besliyor. Brent petrolün varil fiyatında belirginleşen jeopolitik riskler beraber sınırlı bir yükseliş gözlemlenmekte.

SP500…ABD Hisse Senedi Piyasalarında Yeni Rekor…Birinci faz ticaret anlaşması, iyi gelen bilanço verileri ve güçlü makroekonomik verilerden destek bulan ABD hisse senedi piyasaları, geçtiğimiz hafta tarihi zirveleri test etti. S&P500 endeksi haftanın son işlem gününde %0.26 yükselerek haftayı 3.325 puandan tamamladı.

Kaynak: Bültenler