Hisarcık'ta kadın kooperatifi kurulacak
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Hisarcık'ta kadın kooperatifi kurulacak

18.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:41
Hisarcık'ta kadın kooperatifi kurulacak

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu ve Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun Hisarcık'ta kadın kooperatifi kurulması amacıyla bir araya geldi.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu ve Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun Hisarcık'ta kadın kooperatifi kurulması amacıyla bir araya geldi.

Kaymakamlıkta yapılan toplantıya, Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Hisarcık ilçe Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Pazarlar Özel İdare Müdürü, Şaphane Yazı İşleri Müdürü, Hisarcık Esnaf Odası Başkanı ve Ziraat Odası Başkanı katıldı.

Toplantıda, ilçede istihdamın artması, işsizlik oranın azalması, kadınların da ekonomik hayatta daha çok yer almaları adına üretimin, birikimin, bereketin sembolü olan kooperatiflerin kurulması ve işsiz kadınlara destek olmak için bir araya gelerek konuyla ilgili yapılacak olan çalışmalar istişare edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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