Hisarcık'ta 'Hz. Peygamber ve Aile' konulu konferans

14.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:03

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hisarcık Şubesince "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans düzenlendi.



Belediye Düğün Salonundaki İstanbul Kadıköy Vaizi Ahmet Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Kutluhallar Köyü İmam Hatibi İsmail Kocabıyık'ın Kuran tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Mustafa Arda, 2019 Yılı Mevlidi Nebi Haftasının Ana Temasının Hz. Peygamber ve Aile olarak belirlendiğini ve bu hafta vesilesiyle yapılan etkinliklerde ana hedef ve konunun en önemli değerimizin aile olduğunu söyledi.



Arda" Yüce Peygamberimiz yaşamı boyunca bizi hep hayat verecek şeylere çağırdı. O, bize sevgi ve barış dini olan İslam'ı tebliğ etti. Bir cahiliye toplumundan medeni millet oluşturmanın sırlarını öğretti. İnsanların birbirini göz kırpmadan boğazladığı bir dönemde, barış içinde yaşamanın yollarını insanlığa sundu. Birbirine düşman olan kabileleri kardeş yapıp, yüreklere yerleşmiş kin ve nefret tohumlarının yerine sevgi ve hoşgörü duygularını ekti. Bütün Müslümanlara ve İnsanlığa model bir şahıs oldu. Hz. Peygamber ve İslam Dini bütün insanlığa gelmiştir. Dünyanın her coğrafyasında her milletin ve her insanın ondan alacağı çok şeyler vardır" diye konuştu.



Programa konuşmacı olarak katılan İstanbul Kadıköy Vaizi Ahmet Yılmaz, aile meselesinin çok önemli ve hassas bir konu olduğunu söyleyerek," Bizler birbirimizi iyice tanımadan yuvayı kuruyoruz, ondan sonra birbirimizi ikna etmeye, birbirimizle savaşmaya başlıyoruz. Beşeriyetin kaynağı kadın ve erkektir. Günümüzde kadın, erkek eşit mi? Tartışmasını yapıyoruz. Maden ocaklarında kim çalışıyor? Hiç hanımefendinin çalıştığını gördünüz mü? Demek ki kadın erkek arasında bir farklılık var. Algıda, acımada, sevgide, duyguda, düşüncede tamamen farklıyız" dedi.



Vaiz Ahmet Yılmaz, daha sonra Hz. Peygamberimiz ve Ailenin Önemi hakkında açıklamalarda bulunup örnekler verdi.



Programın sonunda Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Kadıköy Vaizi Ahmet Yılmaz'a plaket takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA