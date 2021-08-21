Hisarcık ilçesine kadın kaymakam atandı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kaymakamlığına Didem Dinç Özay atandı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kaymakamlığına Didem Dinç Özay atandı.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ Dumlupınar ilçesi Kaymakamlığına atanırken, Hisarcık ilçesinin yeni Kaymakamı Balıkesir Valiliği Kaymakam adayı Didem Dinç Özay oldu.

Kaymakam Özay, ilçede görev yapacak olan ikinci kadın Kaymakam olurken, 2010 yılında Seda Başoğlu ilçede kısa süre Kaymakam vekilliği görevinde bulunmuştu.

Didem Dinç Özay kimdir?

Kaymakam Didem Dinç Özay, İstanbul doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde tamamladı. 2018 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdari Amirliği mesleğine atandı.

Balıkesir Valiliğinde İl Merkez Stajını Balıkesir Manyas İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevi, İstanbul Çatalca ve Trabzon Çarşıbaşı İlçelerinde Kaymakam Refikliği Stajını tamamladı.

Denizli Çameli ve Muğla Kavaklıdere ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu. Kaymakam Özay, son olarak Balıkesir Valiliği Kaymakam adaylığından Hisarcık ilçesi Kaymakamlığına atandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı