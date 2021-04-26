HIS Travel, Kapadokya Ekspresi ile iç turizme derinlik katacak

HIS Travel ile Sun Group katkılarıyla hayata geçirilecek olan ve 5 yıldızlı otel standartlarına ve konforuna sahip lüks bir tren olması amaçlanan Kapadokya Ekspresi ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar avroluk katkı hedefleniyor.

HIS Travel ile Sun Group katkılarıyla hayata geçirilecek olan ve 5 yıldızlı otel standartlarına ve konforuna sahip lüks bir tren olması amaçlanan Kapadokya Ekspresi ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar avroluk katkı hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, HIS Travel Genel Müdürü Emre Özkur ve Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik'in katılımlarıyla gerçekleştirilen protokol töreninde imzaları atılan Kapadokya Ekspresi'nin detayları belli olmaya başladı.

HIS Travel açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Japonya ve Türkiye arasındaki iş birliği için uzun süredir çalışan HIS Travel, Türkiye'deki turistlerin trenle taşınması konusunda da ortak çalışmalar yürütüyor.

Bu amaç doğrultusunda HIS Travel ile Sun Group bir araya gelerek, demir yolları ile turistik hizmet verme projesini hayata geçirmek için imzaları attı.

Dünyada trenle ulaşıma çok fazla talebin olması ve yatırımların bu yönde artış göstermesi, projenin çıkış noktalarından biri olarak görülüyor. Bu açıdan tren yolculuğuyla birlikte çok daha geniş çerçevede, çok daha fazla şehri bu ulaşımın içine dahil etmek hedefliyor.

Projenin ilk yatırım bedelinin 40 milyon avro, hedefin ise yıllık 200 bin turist olduğu belirtilirken HIS Travel ile Sun Group katkılarıyla hayata geçirilecek olan Kapadokya Ekspresi ile kişi başı 5 bin avro turizm geliri ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar avroluk katkı hedefleniyor.

Kapadokya Ekspresi, 5 yıldızlı otel standartlarına sahip olacak

Kapadokya Ekspresi'nin 5 yıldızlı otel standartlarına ve konforuna sahip lüks bir tren olması amaçlanıyor. Yataklı odalar, her odada duş ve tuvalet imkanı, yemeklerin odalara servis edilmesi gibi yüksek kalitede hizmet verecek Kapadokya Ekspresi'nde ayrıca 2 lüks restoranın da yer alması planlanıyor.

Ankara-Kapadokya/ Kapadokya-İstanbul arası karşılıklı 2 tren olarak planlanan Kapadokya Ekspresi'nin haftanın 7 günü, 14 vagon ve 294 kişi kapasiteyle gezginlere hizmet vermesi de plan dahilinde.

Projenin diğer etaplarının ise Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz ve Ege'ye kadar uzatılması söz konusu.

Kapadokya Ekspresi'nin ilk seferinin gerçekleşeceği tarihi ise 2022 Şubat olarak öngörülüyor.

Kapadokya Ekspresi çalışmaları devam ederken bir yandan Kapadokya ve Pamukkale'de 100 milyon avro bütçeli otel projeleriyle de çalışmalarını sürdüren HIS Travel, sektördeki yatırımları ve projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

"Lüks trenleri işletip işletemeyeceğimizi düşündük"

HIS Travel Genel Müdürü Emre Özkur konuya ilişkin, "Japonya'da yurt dışı yatırım yapmak isteyen firmalara seminerler veriyoruz, Türkiye hakkında yaptığımız her seminer, en fazla katılımcı çeken seminerler oluyor." bilgilerini verdi.

"Özellikle şirketimizin Türkiye'de Kapadokya Ekspresi projesine başlaması, Japon turistlerin bundan sonra çok daha fazla Türkiye'ye gelmesini sağlayacak ve yerli turistlerin de farklı bir Kapadokya tatili deneyimi yaşamasına neden olacak." ifadelerini kullanan Özkur, şöyle devam etti:

"Anadolu Ekspresi ve Ankara Ekspresi olarak uzun süredir İstanbul Haydarpaşa-Ankara Garı arası Japon misafirlere hizmet verildi. Hızlı trenin yapım aşamasında süreç biraz duraksama yaşasa da trenin kullanılamadığı bu süreçte özel sektör olarak daha müşteri odaklı lüks trenleri işletip işletemeyeceğimizi düşündük ve 7-8 yıldır da bu düşünceyi planlamaya devam ettik. Sun Group ile tanışmamızın ardından bu hayalimizi gerçekleştirmek için ilk adımı da atmış olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan