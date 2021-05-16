Hırvatistan'daki yerel seçimde dört büyükşehir ikinci tura gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırvatistan'daki yerel seçimde dört büyükşehir ikinci tura gidiyor

Hırvatistan'daki yerel seçimde dört büyükşehir ikinci tura gidiyor
Anadolu Ajansı / Stipe Majic - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'da bugün yapılan yerel seçimde, başta başkent Zagreb olmak üzere Split, Rijeka ve Osijek kentlerinin, 30 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura kaldığı açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'da bugün yapılan yerel seçimde, başta başkent Zagreb olmak üzere Split, Rijeka ve Osijek kentlerinin, 30 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura kaldığı açıklandı.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulu (DIP) tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, ülkedeki dört büyükşehir, ikinci tura kaldı.

Başkent Zagreb'de oyların yüzde 27'si sayılırken, ikinci tura kalan adaylar, sol koalisyon Yapabiliriz İttifakından Tomislav Tomasevic ve Çalışma ve Dayanışma Partisinden Jelena Pavicic Vukicevic oldu.

İkinci büyükşehir Split'te ise oyların 55'i sayıldı. Merkez Partisi'nden Ivica Puljak ve Hırvat Demokrat Birliği'nden (HDZ) Vice Mihanovic ikinci tura kaldı.

Oyların yüzde 33'ünün sayıldığı Rijeka'da, üçüncü büyükşehir adayları, Sosyal Demokrat Partisinden (SDP) Marko Filipovic ve Seçmen Grubundan Davor Stimac oldu.

Oyların yüzde 79'unun sayıldığı Osijek'te ise HDZ adayı Ivan Radic ve Vatan Hareketi adayı Berislav Mlinarevic, ikinci tura kaldı.

Kayıtlı 3 milyon 660 bin 165 seçmenin yüzde 35'inin oy kullandığı seçimlerin ikinci turu, 30 Mayıs'ta yapılacak.

Hırvatistan'daki seçimlere 38 binden fazla aday katılırken 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticileri belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 25 milyon 795 bin 158 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 25 milyon 795 bin 158 oldu
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Pınar Altuğ Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Caner Erkin Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hırvatistan'daki yerel seçimde dört büyükşehir ikinci tura gidiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 00:33:21. #1.15#

title