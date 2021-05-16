Hırvatistan'daki yerel seçimde dört büyükşehir ikinci tura gidiyor

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'da bugün yapılan yerel seçimde, başta başkent Zagreb olmak üzere Split, Rijeka ve Osijek kentlerinin, 30 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura kaldığı açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'da bugün yapılan yerel seçimde, başta başkent Zagreb olmak üzere Split, Rijeka ve Osijek kentlerinin, 30 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura kaldığı açıklandı.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulu (DIP) tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, ülkedeki dört büyükşehir, ikinci tura kaldı.

Başkent Zagreb'de oyların yüzde 27'si sayılırken, ikinci tura kalan adaylar, sol koalisyon Yapabiliriz İttifakından Tomislav Tomasevic ve Çalışma ve Dayanışma Partisinden Jelena Pavicic Vukicevic oldu.

İkinci büyükşehir Split'te ise oyların 55'i sayıldı. Merkez Partisi'nden Ivica Puljak ve Hırvat Demokrat Birliği'nden (HDZ) Vice Mihanovic ikinci tura kaldı.

Oyların yüzde 33'ünün sayıldığı Rijeka'da, üçüncü büyükşehir adayları, Sosyal Demokrat Partisinden (SDP) Marko Filipovic ve Seçmen Grubundan Davor Stimac oldu.

Oyların yüzde 79'unun sayıldığı Osijek'te ise HDZ adayı Ivan Radic ve Vatan Hareketi adayı Berislav Mlinarevic, ikinci tura kaldı.

Kayıtlı 3 milyon 660 bin 165 seçmenin yüzde 35'inin oy kullandığı seçimlerin ikinci turu, 30 Mayıs'ta yapılacak.

Hırvatistan'daki seçimlere 38 binden fazla aday katılırken 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticileri belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic