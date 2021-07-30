Hırvatistan'da polislere Türkçe eğitimi verilecek
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Hırvatistan'da polislere Türkçe eğitimi verilecek

Hırvatistan'da polislere Türkçe eğitimi verilecek
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Zagreb Polis Akademisi arasında akademide eğitim gören polis adaylarına ve polis memurlarına enstitü okutmanlarınca Türkçe eğitimi verilmesine yönelik anlaşma sağlandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Zagreb Polis Akademisi arasında akademide eğitim gören polis adaylarına ve polis memurlarına enstitü okutmanlarınca Türkçe eğitimi verilmesine yönelik anlaşma sağlandı.

İki kurum yetkilileri arasında yapılan görüşmeye, Zagreb YEE Müdürü Fuat Korkmaz ile Zagreb Polis Akademisi Başkanı Davorka Martinjak'ın yanı sıra Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği İçişleri Bakanlığı Müşaviri Albay Zekeriya Tor, Uluslararası İşbirliği Başkanı Iva Balgac, Polis Koleji Müdürü Krunuslav Borovec ve Eğitim Geliştirme Uzmanı Aleksandar Cubrilo katıldı.

Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile Hırvatistan arasında devam eden köklü ve tarihi dostluğun güçlendirilmesi amacıyla 2016 yılından bu yana çalışmalar yürüttüklerini anımsatarak, ilk kez polis teşkilatına yönelik düzenlenecek Türkçe kursları ile iki ülke arasındaki çalışmalara katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Martinjak da Türkiye ile çok güzel ilişkilerin tesis edildiğini aktararak YEE ile Türkçe eğitimi noktasında iş birliğinin geliştirilmesini önemsediklerini belirtti.

Kasım ayının ilk haftasında başlayacak Türkçe eğitimi, A1 seviyesinde bir grup ile başlayacak ve kurs haftada 2 gün toplam 6 saat olacak şekilde 3 ay sürecek. Kurs sonrasında başarılı olan polis adayları bir üst kura geçerek sertifika almaya hak kazanacak.

Polisler Türkçe eğitimi dışında, iki ülke arasında yapılan ikili anlaşma neticesinde İçişleri Bakanlığı uzman personelinden başta göç, terörle mücadele ve iletişim olmak üzere birçok alanda kurs alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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