Hırvatistan'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı
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Hırvatistan'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı

27.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:17

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları yapıldı.

Hırvatistan'da "Başkalarını düşün, aşı yaptır" sloganıyla başlatılan aşılama kapsamında ilk aşıyı başkent Zagreb'deki yaşlı bakım evinde kalan emekli sağlık çalışanı Branka Anicic oldu. Yaşlı bakım evine gelen Başbakan Andrej Plenkovic açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı
Hırvatistan'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı
Hırvatistan'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı
Hırvatistan'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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