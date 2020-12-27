Hırvatistan'da ilk Kovid-19 aşıları yapıldı
27.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:17
Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları yapıldı.
Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları yapıldı.
Hırvatistan'da "Başkalarını düşün, aşı yaptır" sloganıyla başlatılan aşılama kapsamında ilk aşıyı başkent Zagreb'deki yaşlı bakım evinde kalan emekli sağlık çalışanı Branka Anicic oldu. Yaşlı bakım evine gelen Başbakan Andrej Plenkovic açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic