Hırvatistan'da 1. Uluslararası Çocuk Festivali

Hırvatistan'ın Sisak şehrinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle "1. Uluslararası Çocuk Festivali" düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) düzenlediği, Sisak Novi Anaokulunda gerçekleştirilen festivale, TİKA Hırvatistan Koordinatörü Haşim Koç, Sisak Belediye Başkanı Kristina Ikic Banicek ve Sisak Novi Anaokulu Müdürü Ljubica Ivsic'in yanı sıra çeşitli ana okullarından çocuklar ve veliler katıldı.

Çocuk şarkılarının seslendirildiği ve dans gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, TİKA tarafından öğrencilere 2 bin pijama dağıtıldı.

Koç, burada yaptığı konuşmada, Hırvatistan'da ilk defa gerçekleşen kutlamanın Türkiye'de 40 yıldır yapıldığını belirterek çocukların sosyalleşmesini sağlayan bu geleneği tanıtmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Banicek de Hırvatistan'da bu yıl ilk defa gerçekleşen uluslararası çocuk festivalinin Sisak'ta yapılmasından dolayı onur duyduklarını kaydederek çocukların gelecek için en büyük hazineler olduğunu söyledi.

Anaokulu Müdürü Ivsic, TİKA'nın desteğiyle güzel bir organizasyon gerçekleştiğini dile getirerek TİKA'nın anaokulu için daha önce 34 bin avro yardımda bulunduğunu hatırlattı.