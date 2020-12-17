Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi
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Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi

17.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:23
Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi

Antalya'da bir markete dadanan hırsız, yanında getirdiği poşete içecek dolabındaki enerji içeceklerini doldurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, market sahibi "2 gecedir enerji içeceklerini boşaltıyor, 600 lira zararım var. Marketçilere sesleniyorum, enerji içeceği almayın" diyerek isyan etti.

Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir hırsız, son iki gecedir bir marketin enerji içeceği dolabına dadandı. Marketin kapalı olduğu saatlerde içecek dolaplarının yanına gelen hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KAPI İLE ZİNCİR ARASINDAKİ BOŞLUKTAN YARARLANDI

Zincirle kitlenen enerji içeceği dolabının, kapısı ile zincir arasındaki boşluktan faydalanan hırsız, enerji içeceklerini yanında getirdiği poşete doldururken görüldü. 2 gündür enerji içeceklerinin bulunduğu dolabın boşaltıldığını gören market sahibiyse duruma isyan etti.

600 LİRA ZARAR

Market sahibi, sosyal medyadan güvenlik kamerası görüntüsünü " 2 gecedir enerji içeceği dolabını boşaltıyor. 2 günde 600 TL zararım var. Marketçilere sesleniyorum; enerji içeceği almayın" yazısıyla paylaştı.

Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi
Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi
Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi
Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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