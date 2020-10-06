Aynı hırsız tarafından üst üste soyulan esnaf isyan etti: Her gece başka biriyle geliyor, buraya tur düzenliyor

Antalya'daki bir turistik çarşıda yaşanan hırsızlık olaylarından bezen çarşı esnafı Selçuk Ziya Senirli, daha önce de iş yerinden ürün çalan şüphelinin hırsızlığa devam ettiğini belirterek, "Gelip, 'ihtiyacım var' dese zaten verirdim. Ama her gece başka biriyle geliyor. Buraya tur düzenliyor, rehberlik yapıyor'' sözleriyle isyan etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, üstü kapalı olan ancak insan sirkülasyonunun devam ettiği bir caddede bulunduğu için kapısı olmayan turistik çarşıda son günlerde yaşanan hırsızlık olayları esnafı canından bezdirdi. Esnafın koronavirüs süreci nedeniyle maaşını ödeyemediği bekçiler de çalışmayınca çarşıdaki iş yerlerinin önünde bulunan ve gece üzeri brandayla kapatılan tezgahlara hırsızlar dadandı. Elini kolunu sallayarak çarşının içine giren hırsızlar, tezgahlardaki giyim malzemelerini alarak kayıplara karıştı.

FARKLI TARİHLERDE HIRSIZLIK OLAYLARI

Çarşıda iş yeri bulunan Selçuk Ziya Senirli'nin 4 Ekim Pazar günü tezgahtaki ürünlerinin eksik olduğunu fark etmesi ve iş yerinin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine hırsızlık olayı ortaya çıktı. Görüntülerde biri elinde köpek tutan 2 kişinin çarşı içerisinde üzeri branda kapalı tezgahtan giyim eşyası aldığını gören Selçuk Ziya Senirli, polisi arayarak şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede, aynı iş yerinden 29 Eylül ve 3 Ekim geceleri de hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlatıldı.

''BURAYA TUR DÜZENLİYOR''

İş yeri sahibi Selçuk Ziya Senirli, turizm esnafı olduğunu belirterek, bu sene salgın nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi. İş yerinden daha önce de hırsızlık olayı olduğunu, ancak kendisinin şikayetçi olmadığını anlatan Senirli, "Ancak daha önce de hırsızlık yapan arkadaş, şimdi hemen her gece farklı birileriyle geliyor. Buraya tur düzenliyor, rehberlik yapıyor" dedi.

''HER GECE GELİP ALIYOR''

İhtiyacı olan birisinin kendilerine geldiği zaman yardım ettiklerini söyleyen Senirli, "Bize gelip söyleseler, seve seve veririz. Geçen ayın 29'unda arkadaş gelmiş, bir tanesini çalmış sesimizi çıkarmadık. Aynı arkadaş dün ve önceki gece resmen her gece gelip alıyor. Zaten turizmci olarak zor günler geçiriyoruz. Bir de bunlar olunca artık yaptığımız işten tiksinir olduk" diye konuştu. Selçuk Ziya Senirli, aynı çarşıda geçen hafta da hırsızlık olayları yaşandığını ve polise yansıdığını hatırlattı. Kapalı çarşıda geçen haftalarda yaşanan hırsızlık olaylarında birçok iş yerinin tezgahından çeşitli malzemeleri çalan şüpheliler polis tarafından yakalanmış, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık olayları anbean iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Önce etrafı gezen, biri elinde köpek tutan 2 şüphelinin, kimse olmadığı sırada tezgahta bulunan brandayı kaldırıp, giyim eşyalarını alarak yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı