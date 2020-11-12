Hırsız marketten aldıklarını ödememek için kasiyeri yaraladı
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Hırsız marketten aldıklarını ödememek için kasiyeri yaraladı

12.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:42
Hırsız marketten aldıklarını ödememek için kasiyeri yaraladı

Kayseri'de marketten aldıkları için para ödemeden kaçmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, kasiyeri bıçakla yaraladı.

Kayseri'de marketten aldıkları için para ödemeden kaçmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, kasiyeri bıçakla yaraladı.

Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727'nci sokakta meydana gelen olayda bir kişi, girdiği markette yanında getirdiği poşete doldurduğu malzemelerle kasadan para ödemeden geçmeye çalıştı.

Şüpheli kendisini durdurmaya çalışan kasiyer H.S'yi (33) bıçakla kolundan yaraladı. Hırsız daha sonra çaldığı malzemelerle olay yerinden uzaklaştı.

Kasiyer olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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