Hiroşima nerede? Nagasaki nerede? Hangi ülkede? Hiroşima ve Nagasaki haritadaki yeri neresidir? Hangi kıtada?

Hiroşima nerede bulunuyor, hangi ülkede bulunuyor merak edildi. Aynı şekilde Nagasaki nerede yer alıyor? Nagasaki hangi ülkede ve hangi kıtada bulunuyor? Hiroşima ve Nagasaki nerede, hangi ülkede bulunuyor? Hiroşima ve Nagasaki bölgelerine atom bombası mı atıldı? Hangi ülke attı? Hiroşima ve Nagasaki Japonya'da mı bulunur? Detaylar haberimizde...

Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası saldırısı, II. Dünya Savaşı'nın son aşamasında 6 Ağustos 1945 Pazartesi saat 08:15'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Uranyum-235 tipi atom bombası ile Hiroşima'ya ve 9 Ağustos 1945, Plütonyum-239 tipi atom bombası ile Nagasaki'ye gerçekleştirdiği saldırı. Peki, Hiroşima nerede? Nagasaki nerede? Hangi ülkede? Hiroşima ve Nagasaki haritadaki yeri neresidir? Hangi kıtada?

HİROŞİMA NEREDE?

Hiroşima , Japonya'nın Hiroşima prefektörlüğünün merkezi ve Chugoku bölgesinin en büyük şehridir. Şehrin adı Japonca'da "geniş ada" anlamına gelmektedir. Yüz ölçümü 905.01 km² dir.

Hiroşima, Dünya tarihine nükleer saldırıya maruz kalan ilk şehir olarak geçmiştir.

HİROŞİMA HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Hiroşima Japonya'da bulunmaktadır. Asya kıtasındadır. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

NAGAZAKİ NEREDE?

Nagasaki, Japonya'nın Nagasaki prefektörlüğünün merkezi ve en büyük şehridir. Yüzölçümü 406,35 km² olan şehrin nüfusu 1 Ocak 2009 tarihi itibarı ile 446.007'dir.

Nagasaki, tarihte nükleer saldırıya maruz kalan ikinci ve son şehir olmuştur.

NAGASAKİ HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Nagasaki Japonya'da bulunmaktadır. Asya kıtasındadır. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

HİROŞİMA VE NAGASAKİ'YE NE ZAMAN ATOM BOMBASI ATILDI, NEDEN ATILDI?

Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası saldırısı, II. Dünya Savaşı'nın son aşamasında 6 Ağustos 1945 Pazartesi saat 08:15'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Uranyum-235 tipi atom bombası "Little Boy" (Küçük Oğlan) ile Hiroşima'ya ve 9 Ağustos 1945 (Amerikan kaydına göre 10:58'de, Japon kaydına göre saat 11:02'de), Plütonyum-239 tipi atom bombası "Fat Man" (Şişman Adam, resmî adıyla Mark III) ile Nagasaki'ye gerçekleştirdiği saldırı. Nagasaki'ye düzenlenen atom bombası saldırısı ile birlikte askeri tarihte gerçekleştirilen tek nükleer saldırıdır.

1945'in sonuna kadar Hiroşima'da atom bombası saldırısından dolayı yaklaşık 140.000, Nagasaki'de ise 80.000 kişi öldü. 2007'de, Nagasaki belediyesinin resmî listesine göre, o an öldürülen veya daha sonra atom bombasının etkisiyle ölenlerin toplam sayısı 143.124'e ulaşmıştı. ABD önceden Japonların hayat ve hareket tarzlarını araştırarak onların en çok dışarıda oldukları saatini saptamış ve saldırı saatini sabah 08:15 olarak kararlaştırmıştı.

Japonya 10 Temmuz 1945'te Yüksek Savaş Yönetimi Kongresinde Sovyetler Birliği aracılığıyla müzakere yolunu aramak üzere Fumimaro Konoe'yi özel elçi olarak yollamayı kararlaştırarak Sovyetlere teklif ettiyse, 17 Temmuz 1945'te Almanya'nın Potsdam kentinde Müttefikler liderleri Harry S. Truman, Winston Churchill ve Josef Stalin'in katılımıyla Potsdam Konferansı açıldı ve ertesi gün Sovyetler Birliği Japon özel elçinin yollanmasını reddetti.

26 Temmuz 1945'te Müttefikler "Potsdam Demeci" ile Japonya'yı teslim olmaya çağırdı. Ancak ilanın taslağında varolan İmparatorluk sisteminin korunmasına dair madde kaldırıldığı için Japon Başbakanı Kantaro Suzuki Potsdam Demecini kabul edemedi. Böylece Japonya'nın teslim isteği geri çevrilmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima'daki saldırısından sadece 3 gün sonra 9 Ağustos 1945 saat 11:02'de Nagasaki'de Plütonyum-239 tipi atom bombası "Fat Man" (Şişko Adam) ile ikinci saldırı gerçekleştirdi.