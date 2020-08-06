Hiroşima'da saldırının 75. yıl dönümünde kurbanlar anıldı
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Hiroşima'da saldırının 75. yıl dönümünde kurbanlar anıldı

Japonya'ya karşı yapılan dünyanın ilk atom bombası saldırısının kurbanları saldırının 75. yılında Hiroşima'da düzenlenen törenle anıldı.

Hiroşima'da saldırının 75. yıl dönümünde kurbanlar anıldı
06.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:52

Japonya'ya karşı yapılan dünyanın ilk atom bombası saldırısının kurbanları saldırının 75. yılında Hiroşima'da düzenlenen törenle anıldı.

Dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının hedefi olan Japonya'nın Hiroşima şehrinde düzenlenen törenle anıldı. Felaketin 75. yıl dönümünde Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda bir araya gelen kurban yakınları ve siyasi temsilciler ABD'nin kullandığı "Little Boy" adlı atom bombasının atıldığı zaman olan 08.15'te sessizliğe bürünerek saygı duruşunda bulundu.

Ayrıca, atom bombası saldırısı ve sonrasında hayatını kaybeden 324 bin 129 kişinin adlarının yer aldığı bir liste Barış Anıtı'na asıldı.

Belediye başkanından hükümete çağrı

Törende söz alan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, Japonya hükümetini atom bombası saldırısından sağ kurtulan ve sayıları giderek azalan "Hibakusha"ların sesine kulak vererek, nükleer silahları yasaklamak için gerekli Birleşmiş Milletler antlaşmasını imzalamaya çağırdı. Ayrıca sivil toplumun benmerkezci milliyetçiliği reddetmesi ve tüm tehditlere karşı birleşmesi gerektiğini kaydeden Matsui, Hiroşima'nın simgesel önemine vurgu yaparak "Sivil topluma karşı dünya halklarının nükleer silahların ortadan kaldırılması ve kalıcı dünya barışının sağlanması için bir araya gelmesi gerektiği konusunda bir fikir birliği oluşturma görevimiz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Abe'den diyalog vurgusu

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise zorlu güvenlik ortamı ve ulusların nükleer silahsızlanma konusundaki farklılaşan tutumlarına rağmen, karşılıklı diyalog yoluyla ülkeler arasındaki güvensizlik duygusunu ortadan kaldırmaya yönelik çabaların artması gerektiğini ifade etti. Abe, savaşta atom bombasına maruz kalan tek ülke olarak Japonya'nın görevinin, nükleer silahların kaldırılması yönünde çalışmaya devam etmek olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri video mesaj gönderdi

Daha önce törene katılacağı açıklanan ancak Covid-19 salgını nedeniyle video mesaj gönderen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, "Nükleer riski tamamen ortadan kaldırmanın tek yolu nükleer silahları tamamen ortadan kaldırmaktır" şeklinde konuştu.

Korona virüs gölgesinde gerçekleşti

Korona virüs salgını nedeniyle normalin yaklaşık onda biri katılımla gerçekleştirilen törene farklı ülkelerden katılan temsilci sayısı da bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle sınırlandırıldı. Törende uygulanan sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle genel katılım kabul edilmeyerek kısıtlı konuk kapasitesi saldırı kurbanlarının aileleri ve savaştan sağ kurtulanlara ayrıldı.

Kara gün: 6 Ağustos 1945

6 Ağustos 1945'te ABD'nin tarihte ilk kez Japonya'ya karşı atom bombası kullandığı yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı, dolaylı olarak yüz binlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. Japonya atılan ilk atom bombasının şokunu henüz atlatamamışken, tarihler 9 Ağustos 1945'i gösterdiğinde Nagasaki'ye yapılan ikinci saldırıda büyük bir yıkımla yüz yüze gelmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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