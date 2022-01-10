Hirai Zerdüş - Uğra Bana sözleri! 'Uğra Bana' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! Hirai Zerdüş ne demek?
Hirai Zerdüş'ün yeni şarkısı Uğra Bana Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 200 bin izlenme ve 8 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Uğra Bana sözleri nelerdir? Uğra Bana şarkı sözleri nedir? Hirai Zerdüş - Uğra Bana sözleri sözleri haberimizde...
Hirai Zerdüş - Uğra Bana şarkısının tüm sözlerine haberimizden erişebilirsiniz.
HİRAİ ZERDÜŞ - UĞRA BANA SÖZLERİ
En-olmazda umdum seni
Bir ani gün gel bul beni
Yıkık içimde duvarlar
Tut elimden kaldır beni
-----
Dur karşımda ve gülümse .. elimdeki düşsün yere
sarıl bana ve-kal öyle.. Kokun bırak ben ölmeden
-----
En dardayım gördüm seni
Kaybolmuşum gel bul beni
Kırık içimde aynalar
Hiç olmuşum anla beni
-----
Akşam üstü bir-yağmurla uğra bana ben ölmeden
Kapım açık çay ocakta gir içeri görünmeden.
-----
Dur karşımda ve gülümse .. elimdeki düşsün yere
sarıl bana ve-kal öyle.. Kokun bırak ben ölmeden
HİRAİ ZERDÜŞ NE DEMEK? HİRAİ ZERDÜŞ KİMDİR?
Hirai Zerdüş "Kutsal iyiliğe giden yol, karanlıktan geçer." anlamına gelmektedir.
HiraiZerdüş, 10 Ekim 1983 tarihinde dünyaya geldi. "Hiraizerdüş" mahlası ile tanınan yazarın gerçek ismi ise Hakan Bozdağ'dır. Artvin Şavşat doğumlu olan Hiraizerdüş çocukluğunu Arhavi'de geçirdi. Besteci, yazar, şair ve şarkıcıdır. Şiraz ve Şam bölgelerinde üç sene fen üzerine eğitim aldı. Burada kendisine "kutsal iyiliğe giden yol karanlıktan geçer" manasına gelen hiraizerdüş ismini takmıştır. İbranice, Farsça, Kürtçe ve bunlara bağlı türeyen lehçelerde eserler yazmakta ve zaman zaman okumaktadır. HiraiZerdüş'ün ilk kitabı Elya olmuştur.
Haberler.com - Gündem