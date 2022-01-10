Hirai Zerdüş - Uğra Bana sözleri! 'Uğra Bana' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! Hirai Zerdüş ne demek?

Hirai Zerdüş - Uğra Bana şarkısının tüm sözlerine haberimizden erişebilirsiniz.

HİRAİ ZERDÜŞ - UĞRA BANA SÖZLERİ

En-olmazda umdum seni

Bir ani gün gel bul beni

Yıkık içimde duvarlar

Tut elimden kaldır beni

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Dur karşımda ve gülümse .. elimdeki düşsün yere

sarıl bana ve-kal öyle.. Kokun bırak ben ölmeden

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En dardayım gördüm seni

Kaybolmuşum gel bul beni

Kırık içimde aynalar

Hiç olmuşum anla beni

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Akşam üstü bir-yağmurla uğra bana ben ölmeden

Kapım açık çay ocakta gir içeri görünmeden.

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Dur karşımda ve gülümse .. elimdeki düşsün yere

sarıl bana ve-kal öyle.. Kokun bırak ben ölmeden

HİRAİ ZERDÜŞ NE DEMEK? HİRAİ ZERDÜŞ KİMDİR?

Hirai Zerdüş "Kutsal iyiliğe giden yol, karanlıktan geçer." anlamına gelmektedir.

HiraiZerdüş, 10 Ekim 1983 tarihinde dünyaya geldi. "Hiraizerdüş" mahlası ile tanınan yazarın gerçek ismi ise Hakan Bozdağ'dır. Artvin Şavşat doğumlu olan Hiraizerdüş çocukluğunu Arhavi'de geçirdi. Besteci, yazar, şair ve şarkıcıdır. Şiraz ve Şam bölgelerinde üç sene fen üzerine eğitim aldı. Burada kendisine "kutsal iyiliğe giden yol karanlıktan geçer" manasına gelen hiraizerdüş ismini takmıştır. İbranice, Farsça, Kürtçe ve bunlara bağlı türeyen lehçelerde eserler yazmakta ve zaman zaman okumaktadır. HiraiZerdüş'ün ilk kitabı Elya olmuştur.

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