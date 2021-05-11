Hasta yatağında sağlık sistemini eleştiren aktör Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Hasta yatağında sağlık sistemini eleştiren aktör Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Hasta yatağında sağlık sistemini eleştiren aktör Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Hintli oyuncu ve Vlogger Rahul Vohra, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncudan geriye hasta yatağında çektiği videosunda gördüğü tıbbi bakımı eleştirdiği görüntüler kaldı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan Hindistan'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. 35 yaşındaki Hintli aktör ve vlogger Rahul Vohra da koronavirüs nedeniyle bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu.

VİRÜSE YENİLDİ

Ancak 35 yaşındaki Rahul Vohra, mayıs ayı başlarında kaldırıldığı hastanede pazar günü yaşamını yitirdi. Oyuncunun acı haberini de eşi Jyoti Tiwari, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hasta yatağında sağlık sistemini eleştiren aktör Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

"GÖREVLİYİ ÇAĞIRMAYA ÇALIŞIYORSUN AMA GELMİYORLAR"

Geçtiğimiz günler hasta yatağından bir video paylaşan-oyuncu, gördüğü tıbbi bakımı eleştirmişti. Vohra, oksijen maskesi ile çektiği videoda, "Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar. Bir saat veya daha fazla sürede gelirler ve yokluklarını bir şekilde yönetmeniz gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Hasta yatağında sağlık sistemini eleştiren aktör Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Hasta yatağında sağlık sistemini eleştiren aktör Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Hasta yatağında sağlık sistemini eleştiren aktör Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Burak Akdoğan
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