Hint ilaç şirketi Bharat Biotech: Hamileler ve alerjisi olanlar "Covaxin" Kovid-19 aşısı yaptırmasın

Hint ilaç şirketi Bharat Biotech, zayıf bağışıklık sistemine sahip ve alerji, yüksek ateş veya pıhtılaşma bozukluğu gibi bazı sağlık sorunları olanlarla hamilelerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Covaxin" aşısını yaptırmaktan kaçınmaları gerektiğini bildirdi.

Hint ilaç şirketi Bharat Biotech, zayıf bağışıklık sistemine sahip ve alerji, yüksek ateş veya pıhtılaşma bozukluğu gibi bazı sağlık sorunları olanlarla hamilelerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Covaxin" aşısını yaptırmaktan kaçınmaları gerektiğini bildirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Bharat Biotech şirketinden yayımlanan bilgi formunda, Kovid-19 aşısı vurulacakların, sağlık durumları, kullandıkları ilaçlar, alerji geçmişleri, gebelik ve daha önce yaptırdıkları Kovid-19 aşısıyla ilgili doktorlara bilgi vermesi gerektiği belirtildi.

Bağışıklık sistemi zayıf, alerji, yüksek ateş veya pıhtılaşma bozukluğu gibi bazı sağlık sorunları olanların aşı yaptırmadan önce doktorlarına danışmaları veya mümkünse aşıyı yaptırmamaları gerektiği vurgulandı.

Hamilelerin veya emzirenlerin de aşı olmamaları gerektiği kaydedildi.

30 dakika aşı merkezinde gözlem altında tutulma tavsiyesi

Aşı yapılan kişilerde, "nefes almada zorluk, yüzde ve boğazda kabarma, hızlı kalp atışı, vücutta döküntü, baş dönmesi ve halsizlik gibi ağır alerjik reaksiyon belirtilerinin görülebileceği" uyarısında bulunuldu.

Alerjisi olduğu halde Kovid-19 aşısı vurulanların ise 30 dakika boyunca aşı merkezinde gözlem altında tutulmaları tavsiye edildi.

Ülkede, birçok hastanede sağlık çalışanlarına, Oxford Üniversitesinin "AstraZeneca" ilaç şirketiyle geliştirdiği ve Hindistan'da üretilen Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bharat Biotech'in aşılarının kullanıldığı hastanelerde ise aşılama kampanyasına katılımın düşük olduğu gözlendi.

Hindistan'da, Oxford Üniversitesinin "AstraZeneca" ilaç şirketi ile geliştirdiği ve ülkede üretilen Kovid-19 aşısıyla, Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyinin ortak geliştirdiği "Covaxin ve Covishield" aşılarının kullanacağı duyurulmuş, aşılara kısıtlı acil durum kullanımı onayı verilmişti.

454 binden fazla kişiye aşı yapıldı

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar 454 bin 49 kişiye aşı vuruldu.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Moradabad kentindeki bir hastanede "Covishield" aşısı vurulan 46 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede, 10 milyon 582 bin 647 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 152 bin 593 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen