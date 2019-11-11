Hindistan'ın Büyükelçisi Bhattacharyya'dan MTSO'ya ziyaret

11.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:07

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret etti.



Büyükelçiyi, MTSO Başkanvekili Mehmet Gündüz, Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, Yönetim Kurulu Üyeler, Meclis Başkanvekili Hakan Er ve Meclisi Divan Üyeleri karşıladı. MTSO'yu ziyarette konuşan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, serbest ticaret anlaşması olmaması nedeniyle iki ülkenin ticari ilişkilerinin yavaş olduğunu söyledi. Hindistan'da bürokrasinin hızlanması için çalışmalar yapıldığını anlatan Büyükelçi Bhattacharyya, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Asya Bölgesine eskiden baktığından daha farklı bakmaya başladı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Türkiye'ye geldiğimde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticarette öncelikli olarak dört ülkenin adını açıklamıştı. Bunlardan birisi Asya Bölgesi'nde olan Hindistan'dı. Bunu buraya gelir gelmez öğrenmek beni çok mutlu etti. Hindistan olarak serbest ticaret anlaşmasına hazırız. Türkiye ve Hindistan gerçek potansiyeline böylece kavuşmuş olacak. Bilindiği üzere Hindistan hem yüz ölçümü hem de ekonomik olarak çok büyük bir ülkeyiz. Bununla birlikte 1.3 Milyar nüfusa sahibiz. Ülkemizin gayrisafi yurt içi hasılası 2.7 trilyon dolar seviyelerinde ve aynı zamanda dünyanın en büyük altıncı ekonomisine sahibiz ve en hızlı büyüyen büyük ekonomi olarak tanınıyoruz. Geçen yıl büyüme hızımız 7.2'idi. Bu yıl hızımız azaldı ancak 6.5 olacağı beklenmekte. Hindistan'ın dışarıdan doğrudan yatırım çektiğini bilmenizi isterim. Geçen yıl 42 milyar dolar doğrudan yatırım aldık. Bunun haricinde Hindistan'dan dışarıya giden çok fazla doğrudan yatırım var. Bunlar haricinde ise toplam 800 milyar dolar ticaret hacmimiz var. Bunun yaklaşık 400 milyar doları Hindistan'ın ihracatlarından oluşuyor. Döviz rezervlerimiz de 420 milyar dolar seviyelerinde. Sağlam temeller üzerinde duran güçlü bir ekonomimiz var. Ülkelerimiz arasındaki yatırımlar da oldukça düşük. Anahtar sektörler ve alanlar belirlenip çapraz yatırımları gerçekleştirebiliriz. Her iki ülke de sahip oldukları teknolojide üst düzeyde. Bu konuda ortaklıklar kurulabilir. Ortak projeler üreterek bilim ve teknoloji alanındaki yatırımları geliştirebiliriz Hindistan'a ticaret yapan iş insanlarına kırmızı halı sereceğiz" diye konuştu.



MTSO Başkanvekili Mehmet Gündüz ise Hindistan Büyükelçisi'nin ziyaretinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, iki ülke ilişkilerinin daha çok geliştirilmesi için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Gündüz, "Türkiye, son yıllarda güçlenen ekonomik yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Hindistan'a büyük önem atfediyor. Orta sınıfa mensup 400 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapan Hindistan, yüksek alım gücüyle en önemli pazar alanlarından biri. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın hedef olarak belirlediği 4 ülke arasında, yüzde 7'lik büyüme ortalamasıyla en hızlı büyüyen ülke. Dolayısıyla Hindistan bu yönüyle Türk iş insanlarının ilgi odağı haline geldi. Dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan Hindistan'dan geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 150 bin turist ziyarette bulundu. Bu sayının ilerleyen yıllarda artmasını amaçlıyoruz. Hindistan'a ihracat potansiyeli yüksek ürünler olarak gösterilen ürünler arasında kuru ve sert kabuklu meyveler başı çekmektedir. Malatya başta olmak üzere ülkemize değer katmak, sanayiyi geliştirmek, ticarete yön vermek, iş insanlarının ve esnafın vizyonunu açmak, ihracatı güçlendirmek hedeflerimizin en başındadır. İşte bu bilinçle iki ülke ilişkilerinin daha çok geliştirilmesi için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA