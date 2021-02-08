Hindistan'daki buzul felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: En az 14 ölü, 200'ün üzerinde kayıp var
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Hindistan'daki buzul felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: En az 14 ölü, 200'ün üzerinde kayıp var

08.02.2021 08:42 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:23

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Nanda Devi buzulunun bir parçası Uttarkhand eyaletinin Tapovan bölgesinde kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düştü. Bu olayın hemen ardından taşan nehir suları önüne geleni sürükledi. Meydana gelen faciada en az 14 kişi hayatını kaybederken 200'den fazla kişiye ise ulaşılamıyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bölgedeki evlerin yanı sıra Rishiganga ve Dhauliganga hidroelektrik projeleri de zarar gördü. Indian TV'ye konuşan yöre sakini Om Agarwal, "Su akarken, bir toz bulutu oluştu. Yer adeta bir deprem gibi sarsıldı" dedi.

"ÇOK HIZLI GELDİ"

Dhauli Ganga Nehri yakınlarında yaşayan Sanjay Singh Rana, Reuters'a verdiği bilgide "Çok hızlı geldi, kimseye haber verecek zaman yoktu. Bizi bile sürükleyip götüreceğini hissettim" ifadelerini kullandı.

Hindistan'daki buzul felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: En az 9 ölü, 200'ün üzerinde kayıp var

ELEKTRİK SANTRALİNDEKİ İŞÇİLER İÇİN ALARMA GEÇİLDİ

Uttarakhand Polis Müdürü Ashok Kumar, "Rishiganga Hidroelektrik Projesi olarak bilinen baraj yakınlarındaki elektrik santralinde çalışan 50'den fazla kişinin ölmüş olabileceğinden endişe duyuluyor" dedi. Yetkililer, asker ve polislerin işçilerin hayatlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptığı duyurdu.

Hindistan'daki buzul felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: En az 9 ölü, 200'ün üzerinde kayıp var

BAŞBAKAN MODİ: HERKES DUA EDİYOR

Başbakan Narendra Modi, durumu takip ettiğini belirtirken, "Millet oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor" mesajı yayınladı.

Hindistan'daki buzul felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: En az 9 ölü, 200'ün üzerinde kayıp var

PAKİSTAN: SEL FELAKETİ SEBEBİYLE ÜZÜNTÜLÜYÜZ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerden dolayı üzüntü duyulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uttarakand eyaletinde kopan buzul parçasının yol açtığı selde hayatını kaybedenlerden dolayı Pakistan'ın müteessir olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Düşüncelerimiz kurbanların aileleri ile birlikte. Kayıp olanların güvenliği, erkenden kurtarılması ve iyileşmesi için dua ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hindistan'daki buzul felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: En az 9 ölü, 200'ün üzerinde kayıp var
Hindistan'daki buzul felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: En az 14 ölü, 200'ün üzerinde kayıp var
Haber Yorumları (1)
REALİST: dünya her geçen gün gelecek olan o felakete hazırlanıyor
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