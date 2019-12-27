Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı eylemlerde gözaltı

27.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:44

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin çeşitli bölgelerinde cuma namazı çıkışı yasa karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Parlamento binasına yakın bir bölgede protesto gösterisi düzenlemek isteyenlere polis müdahale etti. Güvenlik güçleri çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Eski Delhi bölgesinde yer alan tarihi Jama Camisi'nde namaz çıkışı bir araya gelen, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu yüzlerce kişi ise yasa karşıtı sloganlar attı.

Başkentte, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ikametgahına doğru yürüyen protestocular polis yetkilileri tarafından durdurulurken, bölgeye yakın metro istasyonu durağına giriş ve çıkışlar bir süreliğine kapatıldı.

Göstericiler, daha önce gözaltına alınan sivil toplum örgütü Ambedkar Ordusu (Bhim Army) lideri Çandraşekar Azad'ın serbest bırakılmasını ve yasanın geri çekilmesini talep etti. Bazı göstericiler, protestolar sebebiyle gözaltına alınanlara dikkati çekmek için ellerini bağladı.

Çeşitli eyaletlerde gösteriler düzenlendi

Vatandaşlık Yasası ve Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ile ilgili düzenleme ülkenin diğer bölgelerinde de cuma namazı sonrası yapılan gösterilerle protesto edildi.

Racastan eyaletinin Ajmer kentinde, yasanın geri çekilmesini talep edenler yürüdü. Göstericiler, "Yaşasın toplumsal uyum" sloganları attı.

Andra Pradeş eyaletinin Vijayawada şehrinde yasa karşıtı protesto yürüyüşü düzenlendi.

Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de, Yeni Delhi ve Uttar Pradeş'ten çok sayıda öğrencinin de bulunduğu binlerce kişi Azad Meydanı'nda yasa karşıtı gösteri yaptı. Bu bölge yakınındaki August Kranti Meydanı'nda da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacılarının öncülüğünde yasayı destekleyenler tarafından eylem gerçekleştirildi.

Batı Bengal eyaletinin muhalif Başbakanı Mamata Banerji, Naihati kentinde bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Hayatta olduğum müddetçe değiştirilen Vatandaşlık Yasası Batı Bengal'de uygulanmayacak." dedi.

Eyaletin başkenti Kalküta'da, Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ile sol partilerden oluşan Sol Cephe (LF) yasa karşıtı ortak miting düzenledi.

Telangana eyaletinin Nizamabad şehrinde, Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği (AIMIM) Başkanı ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi öncülüğünde binlerce kişinin katıldığı yasa karşıtı miting düzenlendi.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA