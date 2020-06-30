Hindistan'da TikTok ve WeChat Yasaklandı! İşte Sebebi Hindistan hükümeti tarafından alınan kararla birlikte aralarında TikTok ve WeChat gibi popüler uygulamaların da bulunduğu 59 adet uygulama ülke genelinde yasaklandı.

Hindistan hükümeti tarafından alınan kararla birlikte aralarında TikTok ve WeChat gibi popüler uygulamaların da bulunduğu 59 adet uygulama ülke genelinde yasaklandı. Peki bu yasaklamaların altında yatan sebepler neler? Çinli uygulamalara yönelik hayata geçirilen yasaklamalar hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızda!

TikTok ve WeChat Neden Yasaklandı?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 59 adet uygulamanın kullanımı tümü ile yasaklandı. Bunların arasında popüler mesajlaşma uygulaması WeChat ve popüler sosyal medya platformu TikTok da yer almakta. Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu uygulamaların yasaklanmasının nedeni Hindistan'ın egemenliğine ve bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturmalarından kaynaklanıyor.

Buradaki birincil unsurun Hindistan ve Çin arasında hızla artmaya devam eden gerilim olduğunu söyleyebiliriz. İkincil neden ise bu uygulamaların kullanıcı verilerine sağladığı, normalde sağlamaması gereken, erişimlerden kaynaklanıyor. Nitekim TikTok ile ilgili bazı çarpıcı gerçekleri geçtiğimiz saatlerde sizlere aktarmıştık.

TikTok'un mevcut kullanıcı kitlesine göz attığımızda yaklaşık 120 milyon kullanıcı ile en büyük payın Hindistan'da olduğunu görüyoruz. Yani alınan bu kararın, diğer yasaklanan uygulamalarda da olduğu gibi, TikTok'u derin bir şekilde etkileyeceğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu yasaklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çinli uygulamalar kişisel verilerimizin gizliliğini ihlal ediyor mu? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir