Koronadan daha beter! Hindistan'da hava kirliliği nedeniyle bir yılda 1,67 milyon insan hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, Hindistan'da hava kirliliği katliam boyutuna ulaştı. Ülkede 2019 yılında hava kirliliği nedeniyle 1,67 milyon insanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 734 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi, Hindistan Kamu Sağlığı Fonu ile Boston Koleji Sağlık ve Kirliliğe Yönelik Küresel Gözlemevinden uzmanlar, hava kirliliğinin ülkedeki can kaybı ve maddi zarara yönelik etkilerini araştırdı.

36,8 MİLYAR DOLAR MADDİ KAYIP

Araştırma sonuçlarına göre, ülkede geçen yıl hava kirliliği nedeniyle 1,67 milyon kişi hayatını kaybetti, 36,8 milyar dolar maddi kayıp yaşandı. Hindistan'da hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenler geçen yıl toplam ölü sayısının yüzde 17,8'ini oluşturdu. Maddi kayıp ise ülkenin Gayri Safi Yurt içi Hasılası'nın yüzde 1,36'sına denk geldi.

SAĞLIK SİSTEMİNE MALİYETİ 12 MİLYAR DOLAR

Kirliliğe yol açan partiküllerin neden olduğu hastalık ve ölümlerin ülkenin sağlık sistemine maliyeti ise 12 miyar dolar oldu. Kirliliğin neden olduğu kayıpların, ülke ekonomisinin 2024'te 5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasını engelleyeceği belirtilen araştırmada, "Hindistan'da hava kirliliğinin başarılı şekilde azaltılması, hem ekonomi hem de toplum sağlığı için önemli katkılara olanak sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Araştırma ekibinin lideri Boston Kolejinden Epidemiyolog Philip John Landrigan, 1,35 milyar nüfuslu ülkede hava kirliliğinin etkisinin azaltılmasına yönelik çabalar olmadan olumsuz sonuçların uzun vadeli olacağını belirtti. Landrigan, kirliliğin, Hindistan'ın gelecek nesli üzerinde derin etkileri olacağına dikkati çekerek, bu etkilerin, bugünün çocuklarının yarın yetişkin hale geldiklerinde diyabet, kalp ve solunum hastalıklarına yakalanma risklerini artıracağını kaydetti.

Kirliliğin, çocukların IQ seviyesinin düşmesine de neden olacağı uyarısında bulunan Landrigan, "Soruna yönelik bir şey yapmazlarsa, Hindistan'ın sosyal ve ekonomik anlamda ilerlemesi çok zor olacak" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYADA EN YOĞUN HAVA KİRLİLİĞİNİN YAŞANDIĞI 30 KENTTEN 21'İ HİNDİSTAN'DA

İsviçre merkezli uluslararası hava kirliliği ölçüm kuruluşu AirVisual 25 Şubat'ta Dünya Hava Kalitesi Raporu yayımlamıştı. Raporda, atmosferdeki hava kirliliğine yol açan mikro parçacık miktarını gösteren PM2,5 değerinin en yüksek olduğu 30 şehir arasında Hindistan'dan 21 kentin yer aldığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı