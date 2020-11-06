Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan kaç yaşında, nereli?

Türk psikolog ve gazeteci olan Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan kaç yaşında, nereli? Hilal Kaplan kitapları neler?

15 Ağustos 1982, İstanbul doğumlu Türk psikolog ve gazeteci olan Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan kaç yaşında, nereli? Hilal Kaplan kitaplarıneler?

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra girdiği Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. Burada öğrenimi devam ederken hem okulunda, hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu. 27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının arifesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte "Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık" başlığı ile bir metin yayınladı. Şu anda TVNET'te yayınlanan siyasi içerikli "Muhalif" başlıklı programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca a Haber kanalında Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği "Her Yöne 80 Dakika" başlıklı tartışma programında yorumculuk yapmaktadır. Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.

HİLAL KAPLAN KİTAPLARI NELER?

Türkiye'nin 'Ölmeyen' Babası, Rojbaş, parev, şalom, merhaba, selamün aleyküm, Henüz özgür olmadık

ÇALIŞTIĞI GAZETELER

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