Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu: Muhalefet istismar etti
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Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu: Muhalefet istismar etti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Gençlik yıllarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf hakkında ilk kez konuşan Afganistan'ın eski Başbakanı ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, "O fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalifleri tarafından istismar edildi. 'Bu bir teröristtir. Erdoğan en büyük teröristi koruyor ve onlara arkadaşlık ediyor' demişlerdi" şeklinde konuştu.

Afganistan'ın eski Başbakanı ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği anları anlattı.

"TERÖRİSTİ KORUYOR' DEMİŞLERDİ"

Kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı gösterilen Hikmetyar, fotoğrafı ve çekildiği anı çok iyi hatırladığını belirterek, "Erdoğan'a muhalif olanların bu kareyi nasıl istismar ettiğini de hatırlıyorum. 'Bu büyük bir teröristtir. Erdoğan en büyük teröristi koruyor, arkadaşlık ediyor' demişlerdi. İstanbul'da önemli bir toplantıya katılıyordu. Kapalı bir spor salonunda kalabalık bir insan topluluğuyla çok önemli bir görüşme yapacaktı. İlk defa tekbir sesleri duyuluyordu. Ondan önce yasaktı ya da çok yaygın değildi." ifadelerini kullandı.

Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu: Muhalefet istismar etti
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Olgun Kızıltepe
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Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu: Muhalefet istismar etti - Haberler
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