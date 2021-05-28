Hidra - Musallat sözleri! Musallat rap şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Hidra'nın yeni şarkısı Musallat çıktı. Kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 25 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, musallat sözleri nelerdir? Hidra - Musallat sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkı hakkında bilgileri de paylaşacağız.
Hidra - Musallat sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Hidra - Musallat rap sözleri nedir?
HİDRA - MUSALLAT SÖZLERİ
[Nakarat Kısmı]
Çoktan çıktım yola, uyanma bu sabah
Duyanlar musallat olacak yolculuklara
Ki çok da tınlamam, konuşup dururlar
Adını hatırlamam bile sorulduğunda
[Kısım 1]
Görmüyo' hiçbiri birbirini
"Göm" diyo' kibrini bilgeler hep
Hiç dinlememişler gibiler tek dertleri beğenilmek, yer edinmek
Değmiyo' denediğine, yenildiğinle kalıyo'sun her el hile
Sana göre ama benimkini dene bi' de
Vermem 1 dolar bile geceliğine
Yediğin o kenelerin bedelini öde diye veresiye köleliğe yakın olun bi' seviye daha
Niye ölme diye direniyo'z ölesiye kör ediyo' gözünüzü bi' hediye direkt iyi sanıyo'nuz
Öyle değil öğretiyim öğretinin birinci kuralı
Dilini kullanıp lirikal bunalım aşamalarını geçmek
Dumanınız issiz
Konuşuyor kumalarım işsiz
Biliyo'sun ki bu gezegenle büyük sorunlarım var fakat yorulmadım daha, ey
Biliyo'sun ki sen ne desen de hareket ed'ice'm bi' tek kendi doğrularımla (Doğrularımla)
[Nakarat Kısmı]
Çoktan çıktım yola, uyanma bu sabah
Duyanlar musallat olucak yolculuklara
Ki çok da tınlamam, konuşup dururlar
Adını bile hatırlamam sorulduğunda
Çoktan çıktım yola, uyanma bu sabah
Duyanlar musallat olucak yolculuklara
[Geçiş Kısmı]
Değse bari yorulduğuma
Pişman olmadım hiç cennetinden kovulduğuma
Sürerim ölümün izini
Güvenip gözümün içine
Sürekli dönüşüm içinde bi' zihin bölünüp, sömürür içini
Köledir ölüsü, dirisi, meleği, perisi, öcüsü ve cini
Deneyimlemesi kötüdür her hissi
Dene yine de ölümlü nefesin
[Kısım 2]
Başa gelen her şey çekilirmiş
Kaçak gecelerden beridir (B*tch)
Taşı beni nerden bileyim (B*tch)
Acep eve nerden gidilir
Kafadaki soruları sil (Sil) sorunları değil
Haşereler her yerde direnir
Kaba ete değer mermilerim, bum
Baş edemez herkes bremın
Soğutup soğutup çek, ismimiz iş bitirir (İş bitirir)
Çoluk, çocuk, konu, komşu hepsi bilir bizi (Bilir bizi)
Konuşulur da doğru değil hiçbirisi
Konuş konuş konuştukça bitsin film
Popun p*çleri s**tirin gidin
Kopmuş dişlerimle pistte rap ne ilginç d'i' mi?
Hem de listelerde ismim, içmiş pisliğin biri
Desinler arkamdan s**imde mi?
Unutulur biri hatırlanır geri
Aynı kalır evin kadınların yeri
Açıklarda gemim, kaçık kafam gene
Hatırlamam gerek, aklımdaki seni
Peki nasıl verir, elindekileri
Bana gelip geri, hayat dedikleri
Zaman geçip beni yalan etti gene
Yine de zafere giderim
Bi' savaş var (Var) gidip onu kaybetme
Saptık biz amaçtan (Çoktan)
Görünüyo' gayet net (Net)
Görmemiş alem Rap (Peh)
Yaşıyor cehaletle
Umursama bari ve geceni var et peşindeki lanetle
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
28 Mayıs Cuma günü yüklenen şarkı kısa sürede 100 bin izlenme ve 25 bin beğeniyi geçti. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Prod: Arda Gezer
Director: Ömer Çelik
Mix Mastering: Onur Betin
Executive: Miras Mehmet Demir