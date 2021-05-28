Hidra - Musallat sözleri! Musallat rap şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Hidra'nın yeni şarkısı Musallat çıktı. Kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 25 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, musallat sözleri nelerdir? Hidra - Musallat sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkı hakkında bilgileri de paylaşacağız.

Hidra - Musallat sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Hidra - Musallat rap sözleri nedir?

HİDRA - MUSALLAT SÖZLERİ

[Nakarat Kısmı]

Çoktan çıktım yola, uyanma bu sabah

Duyanlar musallat olacak yolculuklara

Ki çok da tınlamam, konuşup dururlar

Adını hatırlamam bile sorulduğunda

[Kısım 1]

Görmüyo' hiçbiri birbirini

"Göm" diyo' kibrini bilgeler hep

Hiç dinlememişler gibiler tek dertleri beğenilmek, yer edinmek

Değmiyo' denediğine, yenildiğinle kalıyo'sun her el hile

Sana göre ama benimkini dene bi' de

Vermem 1 dolar bile geceliğine

Yediğin o kenelerin bedelini öde diye veresiye köleliğe yakın olun bi' seviye daha

Niye ölme diye direniyo'z ölesiye kör ediyo' gözünüzü bi' hediye direkt iyi sanıyo'nuz

Öyle değil öğretiyim öğretinin birinci kuralı

Dilini kullanıp lirikal bunalım aşamalarını geçmek

Dumanınız issiz

Konuşuyor kumalarım işsiz

Biliyo'sun ki bu gezegenle büyük sorunlarım var fakat yorulmadım daha, ey

Biliyo'sun ki sen ne desen de hareket ed'ice'm bi' tek kendi doğrularımla (Doğrularımla)

[Nakarat Kısmı]

Çoktan çıktım yola, uyanma bu sabah

Duyanlar musallat olucak yolculuklara

Ki çok da tınlamam, konuşup dururlar

Adını bile hatırlamam sorulduğunda

Çoktan çıktım yola, uyanma bu sabah

Duyanlar musallat olucak yolculuklara

[Geçiş Kısmı]

Değse bari yorulduğuma

Pişman olmadım hiç cennetinden kovulduğuma

Sürerim ölümün izini

Güvenip gözümün içine

Sürekli dönüşüm içinde bi' zihin bölünüp, sömürür içini

Köledir ölüsü, dirisi, meleği, perisi, öcüsü ve cini

Deneyimlemesi kötüdür her hissi

Dene yine de ölümlü nefesin

[Kısım 2]

Başa gelen her şey çekilirmiş

Kaçak gecelerden beridir (B*tch)

Taşı beni nerden bileyim (B*tch)

Acep eve nerden gidilir

Kafadaki soruları sil (Sil) sorunları değil

Haşereler her yerde direnir

Kaba ete değer mermilerim, bum

Baş edemez herkes bremın

Soğutup soğutup çek, ismimiz iş bitirir (İş bitirir)

Çoluk, çocuk, konu, komşu hepsi bilir bizi (Bilir bizi)

Konuşulur da doğru değil hiçbirisi

Konuş konuş konuştukça bitsin film

Popun p*çleri s**tirin gidin

Kopmuş dişlerimle pistte rap ne ilginç d'i' mi?

Hem de listelerde ismim, içmiş pisliğin biri

Desinler arkamdan s**imde mi?

Unutulur biri hatırlanır geri

Aynı kalır evin kadınların yeri

Açıklarda gemim, kaçık kafam gene

Hatırlamam gerek, aklımdaki seni

Peki nasıl verir, elindekileri

Bana gelip geri, hayat dedikleri

Zaman geçip beni yalan etti gene

Yine de zafere giderim

Bi' savaş var (Var) gidip onu kaybetme

Saptık biz amaçtan (Çoktan)

Görünüyo' gayet net (Net)

Görmemiş alem Rap (Peh)

Yaşıyor cehaletle

Umursama bari ve geceni var et peşindeki lanetle

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

28 Mayıs Cuma günü yüklenen şarkı kısa sürede 100 bin izlenme ve 25 bin beğeniyi geçti. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Prod: Arda Gezer

Director: Ömer Çelik

Mix Mastering: Onur Betin

Executive: Miras Mehmet Demir