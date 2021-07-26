Hıdırellez yolundaki çalışmalar tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hıdırellez yolundaki çalışmalar tamamlandı

Hıdırellez yolundaki çalışmalar tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Erkilet Bulvarı'nın devamında Yamula Barajı'na kıyısı bulunan, 10'dan fazla mahalleye hizmet verecek Hıdırellez yolunda çalışmalar Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı.

Erkilet Bulvarı'nın devamında Yamula Barajı'na kıyısı bulunan, 10'dan fazla mahalleye hizmet verecek Hıdırellez yolunda çalışmalar Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yapım talimatı verdiği ve yerinde denetlediği Hıdırellez yolunun tamamı vatandaşın hizmetine sunuldu.

Maliyeti 10 milyon lirayı aşan yolda, aydınlatmaları da tamamlanarak rahat, konforlu ve güvenli bir yol haline getirildi.

Büyükkılıç, şehrin entegrasyonunda önemli bir rol üstlenecek Hıdırellez yolunun Yamula Barajı'na kıyısı bulunan yerleşim birimlerine bağlantıyı sağlayan stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden çok daha önemli olduğunu aktaran Başkan Büyükkılıç, yoldaki tehlikeli virajların tamamen yok edilip, vadilerin toprakla doldurulduğunu, istinat duvarlarının yapıldığını, yol altyapısını korumak için ve olası taşkına karşın kutu menfezlerin yerleştirildiğini, oto korkuluk ile yolun güvenli hale getirildiğini ifade etti.

Hıdırellez yolundaki çalışmalar tamamlandı
Hıdırellez yolundaki çalışmalar tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ Seda Sayan Yıldız Tilbe
Spor Muslera Can Bartu Mesut Özil Metin Oktay Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hıdırellez yolundaki çalışmalar tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 11:46:52. #1.16#

title