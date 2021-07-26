Hıdırellez yolundaki çalışmalar tamamlandı

Erkilet Bulvarı'nın devamında Yamula Barajı'na kıyısı bulunan, 10'dan fazla mahalleye hizmet verecek Hıdırellez yolunda çalışmalar Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı.

Erkilet Bulvarı'nın devamında Yamula Barajı'na kıyısı bulunan, 10'dan fazla mahalleye hizmet verecek Hıdırellez yolunda çalışmalar Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yapım talimatı verdiği ve yerinde denetlediği Hıdırellez yolunun tamamı vatandaşın hizmetine sunuldu.

Maliyeti 10 milyon lirayı aşan yolda, aydınlatmaları da tamamlanarak rahat, konforlu ve güvenli bir yol haline getirildi.

Büyükkılıç, şehrin entegrasyonunda önemli bir rol üstlenecek Hıdırellez yolunun Yamula Barajı'na kıyısı bulunan yerleşim birimlerine bağlantıyı sağlayan stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden çok daha önemli olduğunu aktaran Başkan Büyükkılıç, yoldaki tehlikeli virajların tamamen yok edilip, vadilerin toprakla doldurulduğunu, istinat duvarlarının yapıldığını, yol altyapısını korumak için ve olası taşkına karşın kutu menfezlerin yerleştirildiğini, oto korkuluk ile yolun güvenli hale getirildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan