Hideo Kojima Gerçek Zamanlı Olarak Değişen Oyunlar Yapmak İstiyor

Metal Gear Solid ve Death Stranding'in yaratıcı ismi Hideo Kojima gerçek zamanlı olarak değişen Oyunlar yapmak istediğini açıkladı.

Japon dergisi Anan'a röportaj veren Kojima, 2003 senesinde Game Boy Advance için çıkan ve kartuşundaki ışık sensörü sayesinde oyuncuları güneş altında oynamaya teşvik eden Boktai: The Sun is in Your Hand oyununu örnek göstererek, oynayan kişinin mevcut konumu gibi çeşitli faktörler temel alınarak herkes için farklı deneyimler sunacak oyunlar yapmak istediğini söyledi.

VGC'nin aktardığına göre, "Yapmak istediğim şey gerçek zamanlı değişen oyunlar hazırlamak" diyen Japon oyun yönetmeni şöyle devam etti:

"Her yaştan ve meslekten insanlar oyun oynuyor ancak hepsi aynı şekilde oynuyor. Bunun yerine yaşadığınız yere ve nasıl hissettiğinize bağlı olarak değişen oyunlar yapmak istiyorum. Daha önceden Boktai: The Sun is in Your Hand adlı bir oyun yaptım. Üzerinde saati ve sensörü olan taşınabilir bir Game Boy Advance. Oyundaki vampirleri yok etmek için gerekli olan ışık güneşten yansıyordu ve bu nedenle oyun nerede ve ne zaman oynadığınıza bağlı olarak değişiyordu. Bu tür bir cihaz insanlar tarafından oluşturulan sistemi gerçek dünyaya bağlıyor."

Hideo Kojima'nın en yeni oyunu Death Stranding'in PlayStation 5 versiyonu Death Stranding Director's Cut 24 Eylül'de çıkış yapacak.

Bununla birlikte Death Stranding'in başrolü Norman Reedus yakın zamanda verdiği bir röportajda devam oyunu için görüşmeler yapıldığını açıklamıştı. Öte yandan, Hideo Kojima'nın sıradaki oyun projesi için Microsoft ile anlaşmak üzere olduğu yönünde çeşitli söylentiler de ortaya atılmıştı.

