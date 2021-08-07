Hicri yılbaşında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar! Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı ibadetleri nelerdir?

Muharrem ayı Hicri ayların ilk ayıdır. Bu ayda ibadet yapmak, dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak ve namaz kılmak oldukça sevaptır. Peki, Hicri yılbaşında ve Hicri yılsonunda okunacaklar nelerdir? Hicri yılbaşında okunacak dualar nelerdir? Hicri yılbaşı, sene sonu ve sene başında yapılacak ibadetler nelerdir? Hepsi haberimizde...

Hicri yılbaşı ile Muharrem ayı İslam alemi açısından çok önemlidir. Hicrî takvimin başlangıcı olması, Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmesi nedeniyle bu ayda yapılacak ibadetler ve edilen dualar önemlidir. Peki, Hicri yılbaşında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar! Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı ibadetleri nelerdir?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

9 Ağustos Pazartesi 2021 tarihi hem Hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının başlangıcıdır.

2021 HİCRİ SENE BAŞI VE SENE SONU NE ZAMAN?

2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmak oldukça sevap kabul edilmiştir.

Hicri sene sonu : 8 Ağustos Pazar 2021

Hicri sene başı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

Hicri yılsonu : 8 Ağustos Pazar 2021

Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

Ek olarak Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.

HİCRİ YILBAŞINDA EDİLECEK DUALAR NELERDİR?

Senenin birinci gününde yani muharrem ayının birinci gününde üç defa okunacak dua…

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, Evvel'sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."

Muharrem ayının ilk günü aşağıdaki duayı üç sefer okuyanın, gelecek Muharrem ayına kadar tüm belalardan emin olacağı, Aşure Günü "Muharremin 10. Günü" üç sefer okuyanınsa, ölümden de emin olacağı; şundan dolayı o sene öleceği takdir edilmiş olana, bu duayı okumak kısmet olmayacağı bildirilmiştir.

Hicri Yılbaşı duası

Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessâlatü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîm. El-hayyül kerîm. El-hannânül mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel'ısmete minesseytânirracîm. Vel'avne alâ hâzihinnefsil'emmâreti bissûi vel-iştigâle bimâ yukarribunî ileyke yâ zel'celâli vel'ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

Hicri Yılbaşı duası Anlamı

Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah-ü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam bizim efendimiz olan Muhammed (SAV)'in alinin ashabinin ve cümlesinin üzerine olsun. Kendinden evvel hiçbir varlik olmayan. Varligi, Hayati, Kullarina Keremi Ziyade-merhameti, nimetleri, bagislamasi sonsuz ve devamli olan yalniz sensin Allah'im. Iste bu yeni yildir ki: Bu yil boyunca huzurundan kovulmus seytandan korumani ve daima kötülügü emreden nefsime galib olmam için yardimini ve beni sana yaklastiran islerle mesgul olmami senden dilerim ey Celal ve ıkram sahibi Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi rahmetinle Allah'ü Teala efendimiz ve Nebimiz olan Muhammed (s.a.v)'e, aline, ashabina, ehli beytine ve cümlesine salat ve selam etsin.

MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, dirisin, Kerîm'sin, Hannân'sın, Mennân'sın. Bu yeni sene içinde beni ilâhî rahmetten kovulmuş şeytandan korumanı istiyorum. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyorum. Yine Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım! Rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi!"

Muharrem Ayının 10. Gününde 70 Defa Okunacak Dua…

"Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır." dedikten sonra yedi defa şu duâyı okumalıdır:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ı mîzân dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, râzı olacağı şekilde, Arş'ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah'tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O'ndan yine O'na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah'ın bütün tam kelimeleri adedince O'nu tesbih ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selâmet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkâtın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât eylesin! Âmîn!"

HİCRİ YILBAŞI GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR NEDİR? MUHARREM'İN 1. GÜNÜ NAMAZLARI!

Muharrem Ayı'nın ilk gece namazları (8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gece)

1-) Muharrem'in ilk gecesinde her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve 10 İhlas Suresi okuyarak 10 rekat kılınır. Sonra eller kaldırılarak kendisi, anne babası ve tüm inanan erkeklerle kadınlar için istiğfarda bulunulduktan sonra:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla! Ey Allah! Seninrazı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onların bir kısmını unuttum, Sen ise hiçbirini unutmadın. Üstelik baa ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin.

Ey Allah! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sahibi! Ey celal ve ikram sahibi! Senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin.

Ey kerem sahibi! Kabul eyle. Efendimiz Muhammed'e ve al-i ashabına salatü selam eyle. Amin!" duası okunur.

Her kim bu duayı namazın akabinde 1 kere dahi okursa, Allah-u Te'ala o kuluyla Kendi arasında bulunan bütün günahları bağışlar, o kişinin amellerini kabul eder ve şeytan : "Vay başımıza gelenlere! Bir senelik yorgunluğumuzun tümü şu anda boşa gitti." der.

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetül-esrar)

2-) 3 selamla 6 rekat kılınır. Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 1 kere Ayetel Kürsi, 11 kere İhlas Suresi ve 23 kere aşağıdaki tesbih okunur:

[Sübhanelmelikilguddüsi subbühün guddüsün rabbünê verabbül melê iketi verrûh.]

(Teşekkür : Bu duaları, hadisleri, zikirleri ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)