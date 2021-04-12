Hicretin sonuçları nelerdir? Hicret nedir?

İslam'da önemli olaylardan biri olan hicret ve hicretin sonuçları merak ediliyor. 622 yılında yaşanan Mekke'den Medine'ye göçü anlatan hicret olayı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Hicretin sonuçları nelerdir? Hicret nedir? Hicrete dair daha fazla bilgi haberimizin devamında!

İslam'da önemli olaylardan biri olan hicret ve hicretin sonuçları merak ediliyor. 622 yılında yaşanan Mekke'den Medine'ye göçü anlatan hicret olayı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Hicretin sonuçları nelerdir? Hicret nedir? Hicrete dair daha fazla bilgi haberimizin devamında!

HİCRETİN SONUÇLARI NELERDİR?

Hicret, Halife Ömer bin Hattab zamanında Hicrî takvimin başlangıç yılı kabul edilmiştir. Hicri takvimin başlangıcı 16 Temmuz 622 olarak belirlenmiştir. Bu takvim türü özellikle İslam ülkelerinde tanınmakta ve zaman zaman resmî, bazense sadece bireysel düzeyde kullanılmaktadır.

622 yılında yaşanan Mekke'den Medine'ye olan göçün yani hicretin sonuçları ise şöyledir;

İslamın yayılması için iyi bir ortam oluştu.

Göç edenlere muhacir, Medine'de onları ağırlayan ve yardımcı olan Medineli Müslümanlara Ensar denildi.

Medine'de İslam Devleti'nin temelleri atıldı.

Medine'deki Yahudilerle Medine Antlaşması imzalandı.

Medine'ye Mescid-i Nebi yapıldı.

Mekke Dönemi Sona ermiş Medine dönemi başlamıştır.

Mekke ve Medine halkları arasında kardeşlik tesis edilmiştir.

Hicrî takvim'in başlangıç yılı Hicret'in gerçekleştiği yıl olarak benimsenmiştir.



HİCRET NEDİR?

Arapça kökenli olan hicret kelimesi, sözcük anlamı olarak " terk etmek, ayrılmak, bir yerden başka yere göç etmek" demektir. Bununla birlikte hicret, Muhammed ve diğer Müslümanların, 622'de Mekke'den Medine'ye göç etmelerine verilen isimdir. Bu göçün sonucunda Medine'de, Medine Sözleşmesi ile günümüzde İslam Devleti olarak sınıflandırılan devletlerden ilki kabul edilen Medine Şehir Devleti kurulmuştur.

Kuranda Muhacirler

Kur'ân'da bu kimseler muhacirler olarak anılmış ve Allah'ın onların kötülüklerini örteceği (Âl-i İmrân, 3/195), onlardan razı olduğu, onlar için cennetler hazırladığı (Tevbe, 9/100), onların hakîkî mü'minler olduğu (Enfâl, 8/74), Allah katındaki derecelerinin büyük olduğu (Tevbe, 9/20) ve Allah'ın rahmetine mazhar olacakları (Bakara, 2/218) bildirilmiştir. Çünkü muhacirler; îmanları uğruna yurtlarını terk etmişler, Allah yolunda eziyetlere uğramışlar, paganlarla (Kur'ân'ın ifadesiyle müşrikler) savaşmışlar (Âl-i İmrân, 3/195), mallarını ve canlarını ortaya koymuşlardır (Enfâl, 8/72).

Allah'a kulluk etmesi için yaratılan (Zâriyat, 51/56), ancak bulunduğu bir yerde bu görevini yerine getiremeyen, ibadet edebileceği bir yere de hicret etmeyen böylece nefsine zulmeden insan Kur'ân'da kınanmıştır (Nisâ, 4/97). "Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek çok yer bulur, bolluk bulur..." (Nisâ, 4/100). Çünkü "Allah'ın arzı geniştir" (Zümer, 39/10).

Hicret kavramı, Kur'ân'da göç etmenin dışında Allah'a eş koşmak ve puta tapmak gibi çirkin davranışlardan (ricz) kaçınmak (Müddessir, 74/5) ve bir insanın yanından ayrılmak (Meryem, 19/46; Nisâ, 4/34) anlamında da kullanılmıştır.

Muhammed "muhâcir, Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir" (Buhârî, Îmân, 4-5) sözü ile hicret kavramına mecâzî bir anlam da yüklemiştir.