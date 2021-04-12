Hicretin sonuçları nelerdir? Hicret nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hicretin sonuçları nelerdir? Hicret nedir?

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
Hicretin sonuçları nelerdir? Hicret nedir?

İslam'da önemli olaylardan biri olan hicret ve hicretin sonuçları merak ediliyor. 622 yılında yaşanan Mekke'den Medine'ye göçü anlatan hicret olayı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Hicretin sonuçları nelerdir? Hicret nedir? Hicrete dair daha fazla bilgi haberimizin devamında!

İslam'da önemli olaylardan biri olan hicret ve hicretin sonuçları merak ediliyor. 622 yılında yaşanan Mekke'den Medine'ye göçü anlatan hicret olayı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Hicretin sonuçları nelerdir? Hicret nedir? Hicrete dair daha fazla bilgi haberimizin devamında!

HİCRETİN SONUÇLARI NELERDİR?

Hicret, Halife Ömer bin Hattab zamanında Hicrî takvimin başlangıç yılı kabul edilmiştir. Hicri takvimin başlangıcı 16 Temmuz 622 olarak belirlenmiştir. Bu takvim türü özellikle İslam ülkelerinde tanınmakta ve zaman zaman resmî, bazense sadece bireysel düzeyde kullanılmaktadır.

622 yılında yaşanan Mekke'den Medine'ye olan göçün yani hicretin sonuçları ise şöyledir;

İslamın yayılması için iyi bir ortam oluştu.
Göç edenlere muhacir, Medine'de onları ağırlayan ve yardımcı olan Medineli Müslümanlara Ensar denildi.
Medine'de İslam Devleti'nin temelleri atıldı.
Medine'deki Yahudilerle Medine Antlaşması imzalandı.
Medine'ye Mescid-i Nebi yapıldı.
Mekke Dönemi Sona ermiş Medine dönemi başlamıştır.
Mekke ve Medine halkları arasında kardeşlik tesis edilmiştir.
Hicrî takvim'in başlangıç yılı Hicret'in gerçekleştiği yıl olarak benimsenmiştir.

HİCRET NEDİR?

Arapça kökenli olan hicret kelimesi, sözcük anlamı olarak " terk etmek, ayrılmak, bir yerden başka yere göç etmek" demektir. Bununla birlikte hicret, Muhammed ve diğer Müslümanların, 622'de Mekke'den Medine'ye göç etmelerine verilen isimdir. Bu göçün sonucunda Medine'de, Medine Sözleşmesi ile günümüzde İslam Devleti olarak sınıflandırılan devletlerden ilki kabul edilen Medine Şehir Devleti kurulmuştur.

Kuranda Muhacirler

Kur'ân'da bu kimseler muhacirler olarak anılmış ve Allah'ın onların kötülüklerini örteceği (Âl-i İmrân, 3/195), onlardan razı olduğu, onlar için cennetler hazırladığı (Tevbe, 9/100), onların hakîkî mü'minler olduğu (Enfâl, 8/74), Allah katındaki derecelerinin büyük olduğu (Tevbe, 9/20) ve Allah'ın rahmetine mazhar olacakları (Bakara, 2/218) bildirilmiştir. Çünkü muhacirler; îmanları uğruna yurtlarını terk etmişler, Allah yolunda eziyetlere uğramışlar, paganlarla (Kur'ân'ın ifadesiyle müşrikler) savaşmışlar (Âl-i İmrân, 3/195), mallarını ve canlarını ortaya koymuşlardır (Enfâl, 8/72).

Allah'a kulluk etmesi için yaratılan (Zâriyat, 51/56), ancak bulunduğu bir yerde bu görevini yerine getiremeyen, ibadet edebileceği bir yere de hicret etmeyen böylece nefsine zulmeden insan Kur'ân'da kınanmıştır (Nisâ, 4/97). "Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek çok yer bulur, bolluk bulur..." (Nisâ, 4/100). Çünkü "Allah'ın arzı geniştir" (Zümer, 39/10).

Hicret kavramı, Kur'ân'da göç etmenin dışında Allah'a eş koşmak ve puta tapmak gibi çirkin davranışlardan (ricz) kaçınmak (Müddessir, 74/5) ve bir insanın yanından ayrılmak (Meryem, 19/46; Nisâ, 4/34) anlamında da kullanılmıştır.

Muhammed "muhâcir, Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir" (Buhârî, Îmân, 4-5) sözü ile hicret kavramına mecâzî bir anlam da yüklemiştir.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Alparslan Türkeş
Magazin Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Burcu Biricik Murat Yıldırım
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Josef De Souza Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hicretin sonuçları nelerdir? Hicret nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:48:03. #1.14#
title