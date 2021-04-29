Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırık neden olur?

Yaşam kalitesini düşüren ve diyaframın ani olarak kasılmasından dolayı gerçekleşen hıçkırık, günlük hayatta herkesin başına gelebilir. Genellikle kısa süren ve basit olarak gözlemlenen hıçkırık, uzun süre devam etmesi halinde çok ciddi bir hal alabilir. Gündelik hayatta başımıza gelen hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırık neden olur?"

Hayatımız boyunca sık sık başımıza gelen ve hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen hıçkırık uzun süre devam etmesi halinde ciddi tıbbi müdahale gerektirebilir. Hıçkırık basit bir problem gibi gözükse de büyük problemlerin habercisi olabilir. Hıçkırık bazen günlerce hatta haftalarca sürebilir. Hıçkırık problemiyle karşı karşıya kaldığınızda neler yapmanız gerektiği ve hıçkırığın nedenlerini haberimizde sizler için derledik.

HIÇKIRIK NEDİR?

Hıçkırık, göğüs ve mide boşluğunu ayıran diyaframın ani kasılma refleksleridir. Bu refleks genellikle yiyecek tüketiminde fazla hava yutulmasından kaynaklıdır. Hıçkırık ismini ses tellerine yapılan baskı sonrası çıkan "hık" sesinden almaktadır. Genellikle hıçkırık 20 dakikaya kadar ciddi bir problem teşkil etmez. Ancak uzun süre ve kesilmeden tekrarlayan hıçkırıklar farklı problemlerin habercisi olabilir.

HIÇKIRIĞIN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Hıçkırık dakikalar içinde kesilebileceği gibi haftalarca hatta aylarca sürebilir. Uzmanlar hıçkırığı sürelerine göre üç ayrı gruba ayırmıştır.

Akut Hıçkırık (48 saatten kısa)

İnatçı Hıçkırık (2- 30 gün)

Dayanılmaz Hıçkırık (1 aydan uzun)

HIÇKIRIK NEDEN OLUR?

Hıçkırık genellikle yiyecek ve içecek tüketimi sırasında yutulan hava kaynaklıdır. AncakReflü, aşırı yemek tüketimi, aşırı gazlı içecek tüketimi, aşırı acı tüketimi, fazla alkol tüketimi, aşırı sigara tüketimi, psikolojik ve yoğun duygu değişimi (üzüntü, coşku, korku) gibi nedenlerden dolayı hıçkırık gerçekleşebilir.

Hıçkırık metabolik nedenlerden tümör, travma, kulak zarı rahatsızlıkları, menenjit, kalp ve damar rahatsızlıkları, boyun rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları, pankreas rahatsızlıkları, sindirim problemleri, sinir sistemi rahatsızlıklarından ya da diyabetten kaynaklı olabilir. Steroid veya yanlış ilaç kullanımı da hıçkırığa neden olabilir.

HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

Hıçkırık tedavisi için öncelikle tanı önemlidir. Doğru tanı için hıçkırık süresine bakılmasının yanı sıra kesin tanıyı uzmanların koyacağını unutmamalıyız. Kesin çözümler hastanede yapılacak testler ve muayeneler sonucunda doktor tarafından yapılmalıdır. Ancak sağlık kuruluşuna gidene dek evde yapılacak basit yöntemlerle de hıçkırıktan kurtulmanız mümkün. İşte hıçkırığı geçirmek için evde yapılabilecek basit çözümler.

Limon Suyu

Faydaları saymakla bitmeyen limon, diliminin çiğnenmesi ya da bir çorba kaşığı limon suyu içilmesi hıçkırığın kesilmesinde etkili olacaktır. Dikkat edilmesi gerek tek nokta ise limon suyunun soğuk olmasıdır.

Karbondioksit Soluma

Hıçkırığın geçmesinde bir diğer etkili yöntem karbondioksit solumadır. Bir poşetin içerisine üflenilen karbondioksiti soluma ile hıçkırığın geçmesi sağlanabilir. Ancak sağlık açısından poşetin plastik olmaması ve bütün yüzü kaplamaması gerekmektedir.

Buzlu Su

Hıçkırık için etkili bir diğer yöntem buzlu su yöntemidir. İsteğe göre bir bardak buzlu su 1 dakika içerisinde yudum yudum yavaşça içilebilir ya da birkaç sefer gargara yapılabilir.

Nefes Tutma

Nefes tutma işlemi de hıçkırık için oldukça etkili bir yöntemdir. Nefesinizi 20 saniye kadar tuttuktan sonra önce nefes verip sonra almaya devam edin. Bu işlemi 10 dakika arayla 2-3 kez tekrarlayın.

Valsalva Manivelası

En bilinen yöntemlerden Valsalva manivelası hıçkırığa karşı oldukça etkilidir. Ağız yoluyla alınan nefes, burun kapatıldıktan sonra buruna doğru verilerek basınç uygulanır. Bu yöntem ile kulak zarına hafif bir basınç uygulanmaktadır. Bu yöntem ile hıçkırığın geçmesini sağlayabilirsiniz.

Toz Şeker

Bir tutam toz şeker yutulması da hıçkırığın geçmesinde oldukça etkilidir.

Diyaframa Baskı

Kaburga birleşim noktasının boşluk kısmına el ile çok sert olmayacak şekilde baskı uygulamak ya da dizleri göğüse çekerek baskı uygulamak diyaframdaki kasılmaların geçmesine ve dolayısıyla hıçkırığın geçmesine yardımcı olacaktır.

Bütün bunların yanında doğru teşhis ve tadavinin metabolizmaya göre değişiklik gösterdiğini unutmamalı, daha kötü sonuçlar ile karşılaşmamak için hızlı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.