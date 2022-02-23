ERZURUM (İHA) - 'Hiç Kimse' adlı tiyatro oyunu izleyicilerin nefeslerini kesecek

Dünya'da ilk kez Erzurum'da sergilenecek olan tiyatro oyunu gerilim dolu anlarıyla ön planda

ERZURUM - 'Hiç Kimse' isimli tiyatro oyunu yarın Erzurum Devlet Tiyatrolarında dünyada ilk kez seyirciyle buluşacak. Kosta Kortidis'in yazdığı oyun "Kimsin sen?" sorusunu kendisine sormayı unutmuş Adam Ones karakterinin hayatıyla yüzleşmesini ve buna cesaret etmesini gerilim dolu anlarıyla anlatıyor.

Kosta Kortidis'in yazdığı Nesimi Kaygusuz'un yönettiği 'Hiç Kimse' isimli tiyatro oyunu Dünya'da ilk gösterimini Erzurum'da yapıyor. İlk kez sahnelenen oyun gerilim dolu olmasıyla izleyicilerin dikkatlerini 90 dakika boyunca sahneden ayırmayacak. Kimsin sen?" sorusunu kendisine sormayı unutmuş Adam Ones karakterinin hayatıyla yüzleşmesini ve buna cesaret etmesinin anlatıldığı oyunda Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Sezai Yılmaz ise Adam karakterine hayat verecek.

Dünya'da ilk kez Erzurum'da sahneleyeceklerini ifade eden Yönetmen Nesimi Kaygusuz, " Bu oyunumuz yepyeni bir ekiple sahneleniyor. Bu oyun burada dünya prömiyeri yapacak. Bütün seyircilerimize keyifli dakikalar diliyoruz. Erzurum insanı sıcakkanlı ve tiyatroya ilgili oldukları için oyuna ilgi göstereceklerdir" dedi.

Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü olan ve oyunda Adam Ones karakterine hayat verecek olan Sezai Yılmaz ise izleyicilerin nefeslerinin kesileceğini kaydederek, " Yeni oyunumuzu seyirciyle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. 14 Ocakta başladığımız yolculuk yarın izleyicilerle buluşacak. Oyunumuz uzun zamandır oynamadığımız bir tarzda. Psikolojik gerilimle seyircimizi biraz gereceğiz. Oyunda Adam karakterini oynuyorum. Bu oyunda yeni sanatçı kadromuzdan 10 kişi bizimle olacak. Dün gerçekleştirdiğimiz seyircili provada tepkiler muhteşemdi. Seyirciyi istediğimiz atmosfere soktuk. Seyirci dışarı çıkınca oyunun etkisinden uzun zaman kurtulamayacak. Haftalar sonra bu oyunu hatırlayacak. Seyirci bazı anlarda nefesimiz kesildi dedi. Bazı yerlerde nefesimizi tuttuğumuz anlar var" şeklinde konuştu.