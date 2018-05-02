Heykeltraş Aysel Alver'den «Mulaj»

Sergi, Alver'in, Ankara Fransız Kültür Merkezi'nin desteğiyle, 2016 yılında katılmaya hak kazandığı, Cité International des Arts sanatçı programı kapsamında hazırladığı 'Eve Dönüş' başlıklı projesinin devamı niteliğinde. Ankara Fransız Kültür Merkezi tarafından desteklenen ve Mardin Bienali paralel etkinliklerinden olan « Mulaj » 6 Haziran 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Heykel sanatında kullanılan teknik bir terim olan ve bir şeyin balmumu veya alçı gibi maddelerle kalıbını çıkarmak için yapılan işlemler bütününe ve bu tekniğin kendisine verilen Fransızca kökenli bir kelime olan mulaj'ı sanatçı, sergisinin kavramsal çerçevesini oluşturmak üzere ele almaktadır.

Projesini Mardin ve Paris arasında bir ''geri dönüş'' kurgusu olarak tasarlayan Alver, yaşamakta olduğu kentin gündelik yaşam pratiğine yansıyan sosyo-politik ve tarihsel bağlamdan yola çıkmaktadır. Sanatçı, göçler sonucu boşalan, sosyal ve kültürel bağlamı değişen mekânlar üzerinden projesini kurgulamaktadır.

Göç etmiş bir ailenin 'ev'e ait yaşam pratiğini, kavramsal bir bağlamla geri taşımayı amaçlayan Alver, bu türden bir geri dönüş ile yaşanabilecek aidiyet duygusunu, tretuvar kavramı çerçevesinde, iki türlü mekânsallık (göç alan ve göç veren) üzerinden irdelemektedir. Bu bağlamda, Paris'te bulunduğu süre boyunca Türkiye'den farklı zamanlarda ve farklı sebeplerden ötürü göç etmiş bazı ailelerle görüşen sanatçı, kendini ''Asuri'' olarak niteleyen göç etmiş bir aile ile çalışmasını sürdürmüştür.

Alver, zihinsel anlamda ve kavramsal düzeyde gerçekleştirdiği bir tür modelleme ile taşıdığı şeyin, esasında birçok bileşenin oluşturduğu duyusal düzlemde şekillenen, yaşanılan yere ait mekânsal pratiğin kendisi olduğuna dikkat çekmektedir.

Sergide farklı kültürel süreçlere ait iki ayrı mekânın duyusal pratiklerine özgü kimi referanslarla inşa edilen bir geri dönüş mekanı kurgulanmaktadır. Kendisinin de bire bir deneyimlediği bu her iki mekânsallığı sanatçı, masalsı bir dille yorumlamaktadır.

1983 Sivas doğumlu Aysel Alver Mardin'de yaşıyor. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Alver 2011 yılında Hacettepe

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Ana Sanat dalında 'Sanat ve Şeyleş(tiril)me Süreçleri' konulu tezi ile Yüksek Lisans Programını bitirdi. Sanatçı, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde başladığı Sanatta Yeterlik Doktora programına 'Oyun Alanı Olarak Sanat' konulu tez çalışmasıyla devam etmektedir.