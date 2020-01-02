Heyelan yolu kapattı
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Heyelan yolu kapattı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı.

02.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:06
Heyelan yolu kapattı

'un ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı.


Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı beldesinin 28. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu beldeyi ilçeye bağlayan yol ulaşıma kapandı. Yağışlar sonucu yumuşayan toprağın sebep olduğu heyelanda Taşocağı mevkisindeki büyük kayaların koparak yolu kapattığı görüldü.


Karayolları ekipleri tarafından gerekli işaretlemeler yapılarak köy yoluna bağlı servis yolundan ulaşım verilmeye çalışıldığı ve iş makinelerinin kapanan yolu açma çalışmalarına başladığı belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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