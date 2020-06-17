Heyelan tehdidi altındaki 700 yıllık imarethane taşınacak
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Heyelan tehdidi altındaki 700 yıllık imarethane taşınacak

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'te bulunan 700 yıllık Orhan Gazi İmareti, çevresinde yaşanan heyelan nedeniyle başka bir alana taşınacak.

Heyelan tehdidi altındaki 700 yıllık imarethane taşınacak
17.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:21

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'te bulunan 700 yıllık Orhan Gazi İmareti, çevresinde yaşanan heyelan nedeniyle başka bir alana taşınacak.

İstiklal Mahallesi'nde, Şeyh Edebali Türbesi ve Orhan Gazi Camisi'nin güneybatısında, eski Bilecik yerleşiminin bulunduğu vadinin yamaç kısmında asırlardır varlığını sürdüren aşevinin çevresinde geçen yıl meydana gelen heyelanın ardından detaylı inceleme yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan yapının aslı bozulmadan başka bir bölgeye nakledilmesine karar verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak, AA muhabirine, tarihi binanın Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi eserlerinden olduğunu söyledi.

Binanın yoksullara ve garibanlara hizmet vermek amacıyla inşa edildiğini belirten Kocabıçak, İpek Yolu'nu kullanan kervanlara da konaklama ve iaşe sağladığını anlattı.

Kocabıçak, imarethanenin 2019 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle yıkılma riski olduğunu vurguladı.

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca, binanın bakım ve onarımı yerinde mümkün olmadığından tespit edilecek başka bir alana taşınmasına karar verildiğini aktaran Kocabıçak, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerince tespit edilecek yeni bir yere taşınması için çalışmalarımız sürüyor. Yapının parçaları tek tek aslına uygun şekilde sökülüp numaralandırılarak taşınacak. Tarihimize sahip çıkacağız."

Döneminin özelliklerini yansıtan mimariye sahip

Osmanlılar zamanında aşevi amacıyla kullanılan Bilecik'teki tarihi Orhan Gazi İmareti, dönemin mimari özelliklerini yansıtan ilk uygulamalardan biri olarak biliniyor.

Orhan Gazi'nin diğer yapılarına benzerliğinden ve ismine dayanılarak hükümranlığı dönemine tarihlendirilen yapı, 1966 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarıldı.

İmaretin doğu ve batı cephelerindeki tonoz izlerinden, bu iki yöndeki kanatlarının özgün halinde orta bölümden daha alçak tutulduğu, dikdörtgen planlı ve tonoz örtülü olduğu görülüyor.

Dikdörtgen planlı olup arka arkaya iki kubbeyle örtülen yapının yakınındaki mezarlıkta geçen yıl heyelan meydana gelmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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