Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Can kaybının olmadığı heyelanda bazı araçlar hasar gördü. Artvin- Erzurum karayolu ise ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor.

TOPRAKLA KAPANAN TÜNELLER ULAŞIMA AÇILDI

Artvin-Erzurum karayolunun yaklaşık 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkii ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası bölgede bulunan tünellerin girişleri toprakla doldu. Ekipler bu bölgede çalışmalarını sürdürerek tünelleri ulaşıma açtı.

FACİA ŞOFÖRÜN DİKKATİ SAYESİNDE ATLATILDI

Yusufeli'nden Demirköy'e yolcu taşıyan Emrullah Pektaş, heyelanın geldiği görünce içeride bulunan üç yolcuyu çıkartarak aracı terk etti. Toprak ve çamurla dolan araç kullanılmaz hale gelirken şoförün dikkati büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Sürücü Emrullah Pektaş, "Büyük bir doğal afet yaşadık. Araçta yolcular vardı, yolcuları çıkarttım sonra aracım kullanılamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

8Emin Bülbül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı