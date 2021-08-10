Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Can kaybının olmadığı heyelanda bazı araçlar hasar gördü. Artvin- Erzurum karayolu ise ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor.

TOPRAKLA KAPANAN TÜNELLER ULAŞIMA AÇILDI

Artvin-Erzurum karayolunun yaklaşık 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkii ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası bölgede bulunan tünellerin girişleri toprakla doldu. Ekipler bu bölgede çalışmalarını sürdürerek tünelleri ulaşıma açtı.

FACİA ŞOFÖRÜN DİKKATİ SAYESİNDE ATLATILDI

Yusufeli'nden Demirköy'e yolcu taşıyan Emrullah Pektaş, heyelanın geldiği görünce içeride bulunan üç yolcuyu çıkartarak aracı terk etti. Toprak ve çamurla dolan araç kullanılmaz hale gelirken şoförün dikkati büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Sürücü Emrullah Pektaş, "Büyük bir doğal afet yaşadık. Araçta yolcular vardı, yolcuları çıkarttım sonra aracım kullanılamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

8Emin Bülbül/İHA)

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede
Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Seda Sayan Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:44:12. #1.14#

title