HEYBELİADA'YA 8 BİN 900 FİDAN DİKİLDİ

İSTANBUL (DHA) - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Heybeliada'daki yangınlarda yanan ağaçların yerine 8 bin 900 yeni fidan dikildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Yanan ormanlık alanlara yeni fidanlar ekeceğiz. Bugün el birliğiyle 7 bin 100 kızılçam, bin 300 fıstıkçamı, 500 erguvan olmak üzere 8 bin 900 fidanı toprakla buluşturacağız. Yılbaşından bugüne kadar 2 milyon 300 bin fidan ektik. Yıl sonuna kadar inşallah 5 milyon 887 bin fidanı İstanbul'da toprakla buluşturacağız dedi.

Heybeliada'da geçen yıl 12 Temmuz'da 6.9 hektar ormanlık alanın yandığı Çamlimanı mevkiinde, bu yıl 21 Ağustos günü 7.14 hektarlık alan yandığı Bayraktepe mevkiinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 7 bin 100 kızılçam, bin 300 fıstıkçamı, 500 erguvan olmak üzere toplamda 8 bin 900 fidan dikildi. Orman Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Orman Genel Müdürlüğü il temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Protokol konuşmaları tamamlandıktan sonra fidan dikilecek alanlara geçildi.

KRİZ KÜRESEL SONUÇLARI YEREL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Bu yıl meydana gelen orman yangınlarında hepimizin ciğerleri de yandı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle Yunanistan'dan Portekiz'e kadar dünyanın dört bir köşesinde büyük yangınlar meydana geldi. 30 Temmuz ila 30 Eylül tarihleri arasında iki kez ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Bunu yaparken de tek bir amacımız vardı; yüzde 44'ü ormanlardan oluşan bir orman kenti olan İstanbulumuzun doğal güzelliklerini, yeşilliklerini korumaktı. Çok şükür bunda da el birliğiyle başarılı olduk. Geçtiğimiz ay Paris İklim Zirvesi'nden çıkan ortak mutabakat Türkiye'nin de imzasıyla onaylandı. İklim krizinin önüne geçmek için dünya el ele verdi. Kriz küresel ama sonuçları yerel. dedi.

HEYBELİADA'DA 8 BİN 900 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ

Geçen yıl 12 Temmuz'da Çamlimanı mevkiinde, yani burada çıkan yangında 6.9 hektar ormanlık alan yandı. Bu yıl da 21 Ağustos günü Bayraktepe mevkiinde çıkan yangında 7.14 hektarlık alan yandı. Yanan ormanlık alanlara yeni fidanlar ekeceğiz. Bugün el birliğiyle 7 bin 100 kızılçam, bin 300 fıstıkçamı, 500 erguvan olmak üzere 8 bin 900 fidanı toprakla buluşturacağız. İstanbulumuza son 10 yılda 19 milyon fidan diktik. Milli Ağaçlandırma gününün ilk yılında 177 bin fidanı, geçen yıl 161 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yılbaşından bugüne kadar 2 milyon 300 bin fidan ektik. Yıl sonuna kadar inşallah 5 milyon 887 bin fidanı İstanbul'da toprakla buluşturacağız diye konuştu.

HEDEF İSTANBUL'A 5 MİLYON 800 BİN ADET AĞAÇ DAHA

İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri de 2 aylık çalışma sonucunda yangın çıkan alanlarda saha temizliğini yaptık, dikime hazır hale getirdik. İstanbul ilimizde bugüne kadar 2 milyon 200 bin fidan dikilmiştir. Yıl sonuna kadar hedefimiz 5 milyon 800 bin adettir diye konuştu.

YOK OLAN AĞAÇLARIMIZI GERİ GETİRMEYE GELDİK

Büyükada 125. Yıl Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Elif Yiğit Burada yok olan ağaçlarımızı geri getirmeye geldik. Önceden yanan ağaçlarımızı tekrardan yerine getirmeye geldik. Çok sayıda ağaç diktik. Adada yangın çıkınca çok üzüldüm, bir çok alanımız yandı. Hayvanlar telef oldu o yüzden ben de çok üzüldüm dedi.