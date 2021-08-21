Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsan zinciri oluşturup su taşıyorlar

Öğle saatlerinde Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölgeye çok sayıda itfaiye eri, arazöz, 5 helikopter ve 4 uçak sevk edildi. Yangın, müdahalelere rağmen büyüyerek devam ederken bölge halkı da kendi imkanlarıyla yangının ilerlemesine insan zinciri oluşturup su taşıyarak müdahale etmeye çalışıyor.