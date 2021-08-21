Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsan zinciri oluşturup su taşıyorlar
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Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsan zinciri oluşturup su taşıyorlar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Öğle saatlerinde Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölgeye çok sayıda itfaiye eri, arazöz, 5 helikopter ve 4 uçak sevk edildi. Yangın, müdahalelere rağmen büyüyerek devam ederken bölge halkı da kendi imkanlarıyla yangının ilerlemesine insan zinciri oluşturup su taşıyarak müdahale etmeye çalışıyor.

İstanbul Heybeliada'da ormanda yangın çıkması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye 5 helikopter ve 4 uçak da yönlendirildi.

Heybeliada çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsan zinciri oluşturup su taşıyorlar

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

Orman yangını büyürken ada halkı da yangına müdahale etmeye çalışıyor. Vatandaşlar canları pahasına alevlerle boğuşup insan zinciri oluşturdu. İnsanlar ellerindeki kovalarla yangını söndürmek için alevlere su taşırken görüntülendi.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI: RİSK HER ZAMAN VAR

CNN Türk yayınına telefon bağlantısıyla katılan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Rüzgar etkili. Yangına müdahale başladı. Bir helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri geldi. Alevler yerleşim yerlerine yakın. Risk her zaman var. Olağanüstü bir durum olmazsa kontrol altına alabileceğimizi düşünüyorum. Hafta sonu olduğu için bölgede piknik yapanlar olabilir." ifadelerini kullandı.

"AĞLAYARAK MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

"Tüm insanlar canla başla sessizce ağlayarak müdahale etmeye çalışıyor." diyen Gül, yangından kimsenin etkilenmediğini ve feribot seferlerinde aksama olmayacağını açıkladı.

Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsan zinciri oluşturup su taşıyorlar
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsan zinciri oluşturup su taşıyorlar - Haberler
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