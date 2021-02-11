Hersek Lagünü'nde Çulhakuşu gözlendi
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Hersek Lagünü'nde Çulhakuşu gözlendi

11.02.2021 13:08 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:13
Hersek Lagünü'nde Çulhakuşu gözlendi

TÜRKİYE'de gözlemlenen 470 kuş türünün yarısına yakınının bulunduğu Yalova'daki Hersek Lagünü'nde, çulhagiller familyasından çulhakuşu 'remiz pendulinus'un gözlemlenmesiyle, kuş türü sayısı 233'e çıktı.

TÜRKİYE'de gözlemlenen 470 kuş türünün yarısına yakınının bulunduğu Yalova'daki Hersek Lagünü'nde, çulhagiller familyasından çulhakuşu 'remiz pendulinus'un gözlemlenmesiyle, kuş türü sayısı 233'e çıktı. Ayrıca lagünde, 11 yıl aradan sonra kır baykuşu gözlenip kayıt altına alındı.

Hersek Lagünü'nde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ulusal ve uluslararası kuş gözlemcileri, kuş fotoğrafçıları ve doğaseverlerin, nadir türlere ev sahipliği yapan Altınova Hersek Lagünü'ne ilginin her geçen gün arttığını ifade ederek, "Hersek Lagünü, sadece bölgemizin değil ülkemizin de en önemli sulak alanı olma yolunda ilerliyor" dedi.

"FLORA VE FAUNA ZENGİNİ"

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül de, Hersek Lagünü'nde yapılan son gözlemler ve elde edilen bulgularla ilgili açıklama yaptı. Bülbül, "Göl, deniz ve bataklık gibi su ekosistemlerinin yanı sıra, çevresinde çayır ve orman ekosistemlerini de bünyesinde bulunduran Hersek Lagünü flora ve fauna zenginliği ile dikkat çekmektedir. Yüzeyi 152 hektar olmak üzere etrafındaki arazilerle toplamda 200 hektar bir alana sahip olan Lagün yerleşik kuşların olduğu kadar, göçmen kuşların da beslenme barınma ve üreme ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Düzenli olarak yapılan gözlem çalışmalarıyla kuş çeşitliliği artmakta, alan yurt içi ve yurt dışı kuş gözlemcilerinin odağı haline gelmektedir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜR SAYISININ YARISI HERSEK'TE"

Bülbül ayrıca, "Son çalışmada lagün kıyısındaki çalılıklarda gözlenen Çulhagiller Familyasından Çulhakuşu "Remiz Pendulinus" ile Hersek Lagünü kuş türü sayısı 233'e çıkmıştır. Bu sayı da Türkiye sınırları içerisinde gözlenen yaklaşık 470 kuş türünün yarısına yakındır. Ayrıca Hersek Lagünü e-bird kayıtlarına bakıldığında Türkiye sulak alanları arasında tür sayısı açısından ilk 15'tedir. Kış aylarında aşırı soğuktan ve buzlanmadan etkilenen çoğunlukla su kuşları, Kuzey Avrupa'dan güney bölgelerine inerler." ifadelerini kullandı.


Hersek Lagünü'nde Çulhakuşu gözlendi
Hersek Lagünü'nde Çulhakuşu gözlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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