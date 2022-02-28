Herkesin gözü önünde darp! Genç kızı öyle bir tekmeledi ki sokak savaş alanına döndü

Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi kadına şiddetin adresi oldu. Erkek şüpheli, genç kıza tekme atarak dakikalarca kızı darp etti. Darp anını gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahsa tepki gösterdi.

NEDEN DARP ETTİĞİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre, erkek şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı genç kıza tekme attı. Genç kızın karnına aldığı darbeler vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Tekme sonrası genç kız çareyi erkekten kaçmakta buldu.

ÇEVREDEKİLER SALDIRGANA TEPKİ GÖSTERDİ

İkili, yoldan geçenler ve çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrıldı. Olaya şahit olanlar, genç kızı kurtarmaya çalışırken şüpheli ise çevredekilerin sert tepkisiyle karşılaştı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa