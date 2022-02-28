Herkesin gözü önünde darp! Genç kızı öyle bir tekmeledi ki sokak savaş alanına döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herkesin gözü önünde darp! Genç kızı öyle bir tekmeledi ki sokak savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bursa'da bir şahıs, tanımadığı bir genç kızla önce tartıştı ardından tekme atarak darp etti. Vatandaşların araya girdiği olay, cep telefonu kamerası kaydedildi.

Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi kadına şiddetin adresi oldu. Erkek şüpheli, genç kıza tekme atarak dakikalarca kızı darp etti. Darp anını gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahsa tepki gösterdi.

Herkesin gözü önünde darp! Genç kızı öyle bir tekmeledi ki sokak savaş alanına döndü

NEDEN DARP ETTİĞİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre, erkek şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı genç kıza tekme attı. Genç kızın karnına aldığı darbeler vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Tekme sonrası genç kız çareyi erkekten kaçmakta buldu.

Herkesin gözü önünde darp! Genç kızı öyle bir tekmeledi ki sokak savaş alanına döndü

ÇEVREDEKİLER SALDIRGANA TEPKİ GÖSTERDİ

İkili, yoldan geçenler ve çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrıldı. Olaya şahit olanlar, genç kızı kurtarmaya çalışırken şüpheli ise çevredekilerin sert tepkisiyle karşılaştı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title