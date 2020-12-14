Sel nedeniyle zarar gören elektrik sisteminden çıkan yangın, market sahibini büyük zarara soktu

Antalya'da kuvvetli yağış sırasında bir marketin elektrik aksamına yağmur birikmesi sonucunda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken, tüm elektrikli eşyalarının yandığını belirten market sahibi 15 binlik hasarının olduğunu söyledi.

Sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Çamköy Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda, marketin önünde bulunan soğutucu dolabının elektrik aksamına yağmur suyunun birikmesinden dolayı yangın çıktı. Bekçilerin itfaiye ekiplerine haber vermesi sonucu yangına müdahale edildi.

15 BİN LİRALIK HASAR

Market sahibi Fatma Durmuşer, "Yangını etraftaki komşularımız görmüşler, haber verdiler koştuk geldik. Dükkanın içinde ne kadar elektrikle çalışan dolabımız varsa yanmış. Marketimizin her yanına ateş sıçramış. Geldiğimizde her yer yanmıştı. 15 bin TL hasarımız var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı