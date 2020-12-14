Sel nedeniyle zarar gören elektrik sisteminden çıkan yangın, market sahibini büyük zarara soktu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sel nedeniyle zarar gören elektrik sisteminden çıkan yangın, market sahibini büyük zarara soktu

14.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:47

Antalya'da kuvvetli yağış sırasında bir marketin elektrik aksamına yağmur birikmesi sonucunda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken, tüm elektrikli eşyalarının yandığını belirten market sahibi 15 binlik hasarının olduğunu söyledi.

Sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Çamköy Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda, marketin önünde bulunan soğutucu dolabının elektrik aksamına yağmur suyunun birikmesinden dolayı yangın çıktı. Bekçilerin itfaiye ekiplerine haber vermesi sonucu yangına müdahale edildi.

Sel nedeniyle zarar gören elektrik sistemi, market sahibini büyük zarar soktu

15 BİN LİRALIK HASAR

Market sahibi Fatma Durmuşer, "Yangını etraftaki komşularımız görmüşler, haber verdiler koştuk geldik. Dükkanın içinde ne kadar elektrikle çalışan dolabımız varsa yanmış. Marketimizin her yanına ateş sıçramış. Geldiğimizde her yer yanmıştı. 15 bin TL hasarımız var" dedi.

Sel nedeniyle zarar gören elektrik sistemi, market sahibini büyük zarar soktu
Sel nedeniyle zarar gören elektrik sistemi, market sahibini büyük zarar soktu
Sel nedeniyle zarar gören elektrik sisteminden çıkan yangın, market sahibini büyük zarara soktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
GİRİLMEZ: markete göre 15 büyük rakam değil asgari ücretlin çamaşır makinası bozulması gibi sigortada varsa halleder
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Varank Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal İrem Derici Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Çağdaş Atan Kylian Mbappe Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Rusya İzmir Erkek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sel nedeniyle zarar gören elektrik sisteminden çıkan yangın, market sahibini büyük zarara soktu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:02:13. #1.14#
title