Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu
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Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa Uludağ'da Cuma günü odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan ve 263 kişilik arama kurtarma ekibinin 3 gündür aradığı 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa, Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nde jandarma ekibi tarafından sağ salim bulundu.

Ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları 3 gündür sürüyordu.

Uludağ'ın zirvesine yakın noktada Çobankaya ve Bakacak arasındaki ormanlık alanda kaybolan Boynukısa, ormanda yaklaşık 53 saat yürüyerek merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Köyü ile Kaplıkaya Vadisi arasındaki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve 112 ekibi de sevk edildi.

TERMAL KAMERALARLA ARANMIŞTI

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da katıldığı bugünkü arama çalışmalarında drone ve termal kameralar da kullanılmıştı. Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Boynukısa'nın 112 ekibi tarafından bölgeden alınarak en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR İYİYİM"

Sağlık durumu iyi olan Boynukısa, "İyim Allah'a çok şükür. Herhangi bir sağlık sıkıntım yok. Kayaların içinde aç susuz gezdim. Su da bulamadım, çayırlardan su içtim, bir parça ekmek buldum. Allah'a çok şükür iyiyim." dedi.

Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül

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